طبيب البوابة: أحذروا البطيخ المغشوش

البوابة - هل سمعت عن البطيخ المغشوش ؟ هذا تحذير لمحبي هذه الفاكهة الصحية، مع تزايد وتطور أساليب الغش والخداع في تحضير السلع الغذائية ، للأسف لم تنجو الفواكه والخضار الطازجة من هذا الغش. حتى في موسم الفواكه الموسمية مثل البطيخ ، يتم خلط المواد الكيميائية لزيادة مدة الصلاحية والحلاوة ولون اللب أيضاً. تعالوا نتعرف أكثر على المواد الكيميائية التي يتم استخدامها لإنضاج البطيخ المغشوش بسرعة:

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صبغة الاريثروزين

الإريثروزين أحد أكثر الأصباغ السامة المستخدمة في تلوين البطيخ . هذه صبغة وردية اللون وتستخدم في الغالب في تلوين الطعام. وقد انتشر فيديو على الانترنت يوضح طريقة اكتشاف هذا الملون. في الفيديو ، ينصح خبير الطعام بتقطيع البطيخ إلى نصفين وفحص الصبغة عن طريق غرس قطعة قطن على اللب. إذا تحولت كرة القطن إلى اللون الأحمر ، فهذا يعني أن الفاكهة مغشوشة بالصبغة الكيميائية.

ما هي مخاطر ومضار صبغة الاريثروزين

يؤثر على الجهاز العصبي

وجدت دراسة أجريت على جنين سمكة زيبرافيش أن الاستخدام طويل الأمد لصبغة الإريثروسين يمكن أن يغير سلوك الطفولة ووظيفة الغدة الدرقية من بين المضاعفات الخطيرة الأخرى.

وقالت الدراسة التي نشرت عام 2019 وحملت عنوان "التأثيرات السامة للملونات الغذائية Erythrosine و Tartrazine على نمو أجنة الزرد" أن "تناول كميات أكبر من الإريثروزين والتارترازين يظهر آثارًا سلبية في نماذج الثدييات ، وبالتالي انها مسألة تتعلق بالصحة العامة ."

مادة الكربيد

يشيع استخدام الكربيد في الفواكه من قبل المسوقين الذين يشترونها من المزارعين عندما تكون غير ناضجة، ثم يسرعون نضوجها من أجل الاستفادة منها قبل الموسم. المواد البيضاء المسحوقة على البطيخ المغشوش والتي يبدو أنها غبار أبيض هي في الواقع كربيد. إذا لاحظت وجود كربيد على الفاكهة ، لأنه يستخدم أيضًا في المانجو والموز أيضًا ، فقم بتنظيفها جيدًا قبل تقطيع الفواكه.

ما هي مخاطر ومضار استهلاك الكربيد

هذه مادة شديدة السمية بطبيعتها ويمكن أن تكون الكميات الزائدة منها ضارة جدًا بالبشر. يمكن أن تسبب الصداع والطفح الجلدي ويمكن أن تضر الرئتين أيضًا. كما إنها تؤثر على الجهاز العصبي للجسم وتسبب الهذيان والنوبات ويمكن أن تسبب الغيبوبة أيضًا.

نصيحة: تجنب شراء الفاكهة خارج الموسم

يحث خبراء الصحة الناس على عدم شراء الفواكه والخضروات غير المتوفرة في الموسم خاصة البطيخ المغشوش . عندما يكون هناك طلب وفي بعض الأحيان لإنشاء طلب ، يستخدم البائعون الحيل والغش لإنضاج الأطعمة باستخدام المواد الكيميائية. من المرجح أن تتسبب المواد الكيميائية عند استهلاكها في حدوث مضاعفات.

حتى عند شراء الفواكه والخضروات الموسمية ، اغسلها دائمًا جيدًا قبل تقطيعها. تحقق من نضارة الطعام قبل شراءه ولا تشتري كميات كبيرة.

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