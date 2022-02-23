طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة من الشائع استخدام المراحيض العامة والعثور على نفسك وسط روائح كريهة للغاية يمكن أن تكون في بعض الأحيان لا تطاق. أثناء التبول في منزلك أو مكتبك ، قد تجد رائحة مماثلة من حولك وتتساءل عما إذا كان الحمام يحتاج إلى بعض الصيانة. ومع ذلك ، إذا وجدت يومًا ما أنك أنت مصدر الرائحة! فأنت بحاجة إلى التعمق أكثر.

على الرغم من أن رائحة البول قد تكون كريهة لعدة أسباب غير منطقية ، إلا أن هناك أسبابًا أخرى أيضًا. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون البول كريه الرائحة نتيجة للعدوى وغيرها من الظروف الصحية الأساسية. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لرائحة البول.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية شائعة وتحدث بسبب البكتيريا غير المرغوب فيها التي تنتهي في المثانة وتتكاثر. الرائحة هي نتيجة مباشرة لوجود هذه البكتيريا. ومع ذلك ، تتميز عدوى المسالك البولية بالعديد من الأعراض الأخرى مثل الإحساس بالحرقان أثناء التبول والتبول المتكرر.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

عدم شرب الماء بكميات كافية

ليس البول سوى مزيج من الماء وفضلات أخرى. عندما لا تكون كمية الماء كافية ، فإن الفضلات الأخرى تهيمن على تكوين البول ويمكن أن تسبب رائحة كريهة.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

الإكثار من شرب القهوة

على الرغم من أن هذا لا ينطبق على الجميع ، إلا أن القهوة يمكن أن تصنع رائحة البول لأن تركيبة القهوة تجعل منتجاتها الثانوية تشم رائحة البول عند استقلابها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للقهوة أيضًا أن تسبب الجفاف ، وهو في حد ذاته سبب آخر لرائحة البول الكريهة.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

مرض السكري

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري ولكنهم غير مدركين له من رائحة بول كريهة لأن أجسامهم غير قادرة على هضم السكر كما تفعل أجسام الآخرين ، مما قد يجعل رائحة بولهم حلوة أو برائحة الفواكه المخمرة. زيادة وتيرة التبول لدى مرضى السكري أمر شائع وهو مؤشر آخر على مرض السكري.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

عدوى الاتصال الجنسي

يمكن أن تكون العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بارزة للغاية خاصةً بسبب تأثيرها على البول والمثانة. في بعض الأحيان يمكن أن تسبب هذه الالتهابات التهابًا في مجرى البول يمكن أن يغير رائحة البول. بالإضافة إلى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، يمكن أن يؤدي تهيج طفيف في المهبل إلى ظهور رائحة كريهة في البول.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

أطعمة محددة

جميع الأجسام مختلفة وبسبب آليات عملها المختلفة ، فإنها تهضم الأطعمة المختلفة بشكل مختلف. الهليون ، براعم بروكسل ، البصل ، الثوم ، السلمون ، الكحول والكاري هي بعض المجموعات الغذائية التي يصعب هضمها بالكامل من قبل أجسام بعض الناس وتترك استقلاب تصاحبه روائح منفرة.

طبيب البوابة: أسباب صحية لرائحة البول الكريهة

عدوى الخميرة

توجد الخمائر بشكل طبيعي في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك المهبل. عندما تتكاثر كثيرًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات في الجسم، وتنمو الخمائر في المهبل. يمكن أن يشير البول ذو الرائحة الكريهة إلى وجود عدوى فطرية بسبب القرب بين مجرى البول والمهبل. يصاحب الالتهابات أعراض أخرى تشمل الاحمرار والتورم وإفرازات بيضاء سميكة.

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