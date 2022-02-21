علاقات البوابة: الآثار الجانبية للامتناع عن الجنس مع ظهور الموجة الثالثة من جائحة كورونا، نكون قد دخلنا في العام الثالث للوباء العالمي. ومع حدوث عمليات الإغلاق لفترات طويلة من الزمن ، إلى جانب القيود الأخرى المفروضة مرارًا وتكرارًا ، كان الناس يجدون صعوبة بالغة في العودة إلى الحياة الطبيعية. وزاد القلق والخوف من العدوى من التباعد الاجتماعي والجسدي بين الأزواج مما سبب انقطاعاً لفترات طويلة عن ممارس الجنس.

فهل هناك مخاطر أو آثار جانبية لهذا الانقطاع، تعالوا لنعرف:

علاقات البوابة: الآثار الجانبية للامتناع عن الجنس

تراجع الرغبة الجنسية

عندما يمتنع الناس عن ممارسة الجنس لفترات طويلة من الزمن ، يمكن أن تتأثر الرغبة الجنسية لديهم. عندما تمارس الجنس بانتظام ، فإنك تغذي رغبتك الجنسية بانتظام بينما خلال فترات الامتناع عن ممارسة الجنس ، قد لا تشعر بنفس الشعور بشكل متكرر بسبب انخفاض الرغبة الجنسية لديك.

علاقات البوابة: الآثار الجانبية للامتناع عن الجنس

القلق و / أو الاكتئاب

من المعروف أن الجنس يساعد على إفراز هرمونات جيدة مثل الأوكسيتوسين والسيروتونين التي تعزز السعادة وتحسن مزاجك. تراجع عدد مرات ممارسة الجنس يسبب تراجعاً في هذه الهرمونات، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب والقلق بسبب التغيرات في المستويات الهرمونية.

علاقات البوابة: الآثار الجانبية للامتناع عن الجنس

الجفاف

عندما تمارس نشاطًا جنسيًا ، يظل المهبل رطبًا ولكن أثناء "نوبات الجفاف" ، كما يطلق عليها ، لن تشعر بالإثارة وقد تشعر بالجفاف وعدم الراحة في المهبل.

علاقات البوابة: الآثار الجانبية للامتناع عن الجنس

إغلاق الجدران المهبلية

لا ، لا شيء من هذا القبيل يحدث إذا لم تمارس الجنس لفترة طويلة. العوامل الرئيسية التي تحافظ على جدران المهبل مفتوحة هي الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون التي ينتجها المبيضان بانتظام ، بغض النظر عن نشاطك الجنسي. أثناء النشاط الجنسي المنتظم ، من الواضح أن الإنتاج سيكون أكثر بكثير من المعتاد ونتيجة لذلك ، قد ينخفض ​​حجم الفتحة إذا كانت فترة الامتناع عن ممارسة الجنس طويلة للغاية ، ولكن لا يوجد احتمال لانغلاق الجدران تمامًا. وبالتالي ، ستكون جدران المهبل مفتوحة ومرنة.

علاقات البوابة: الآثار الجانبية للامتناع عن الجنس

التلامس الجسدي

يؤدي التلامس الجسدي بين البشر إلى شعور "إيجابي" بالسعادة والرضا لأنه ينقل المشاعر. الجنس هو شكل آخر من نفس الشيء ، وإذا كنت في استراحة طويلة ، فقد تجد نفسك تعاني من الجوع الجسدي. لا ينبغي التقليل من شأن أفعال العاطفة الأفلاطونية أو تجنبها ، بل إنها ستساعدك على تخطي نوبات الجفاف هذه بسلاسة.

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