ماذا تفعل عند إصابتك بكوفيد-19 بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ؟

لقاح كورونا أداة قيمة في حمايتنا من كوفيد-19، ولكن لا يزال من الممكن أن تصاب بالمرض حتى لو تم تطعيمك، وفي الواقع يتطلب لقاح كورونا جرعات متعددة، لهذا السبب، قد تتساءل عما يحدث إذا أصبت بكوفيد-19 بين جرعات اللقاح الخاصة بك.

كيف يمكن الإصابة بكوفيد-19 بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ؟

لقاح فايزر لكوفيد-19 هو لقاح (mRNA) يتم إعطاؤه على جرعتين متباعدتين بما يعادل 3 أسابيع (21 يوم)، أيضًا لقاح موديرنا هو لقاح (mRNA)، يتم إعطاؤه على جرعتين متباعدتين بما يعادل 4 أسابيع (28 يوم)، في حين يستخدم لقاح جونسون آند جونسون ناقلًا فيروسيًا ويتم إعطاؤه كجرعة واحدة.

وفي الواقع، يتم إعطاء لقاحات (mRNA) على جرعتين لأنه وجد أن جرعة واحدة أدت إلى استجابة مناعية ضعيفة إلى حد ما، لذلك فإن إضافة الجرعة الثانية تزيد من الاستجابة المناعية للقاح، مما يجعله أكثر فعالية في حمايتك من عدوى كوفيد-19.

لهذا السبب، على الرغم من أن لقاحات (mRNA) توفر لك بعض الحماية بعد جرعة واحدة، إلا أنه لا يزال من الممكن الإصابة بكوفيد-19 بين الجرعات، لذلك قيمت التجارب السريرية لكلا اللقاحين فعالية اللقاح بعد جرعة واحدة فقط، دعونا نرى ما قالته البيانات.

لقاح كورونا "فايزر"

في التجربة السريرية للقاح فايزر، حصل 39 شخصًا تلقوا اللقاح على كوفيد-19 بين الجرعات، مقارنة بـ 82 شخصًا في مجموعة الدواء الوهمي، وحسب الباحثون أن فعالية اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 بين جرعتي اللقاح الأولى والثانية كانت 52 بالمائة.

هذا يعني أنه، مقارنة بأولئك الذين تلقوا حقنة وهمية، كان المشاركون الذين حصلوا على لقاح فايزر أكثر عرضة للحصول على كوفيد-19 بعد جرعة واحدة.

لقاح كورونا "موديرنا"

في وثيقة قُدمت إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA)، حلل الباحثون مجموعة صغيرة من المتطوعين الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من لقاح موديرنا أو دواء وهمي، وفي غضون الـ 14 يومًا الأولى، تم الإبلاغ عن فعالية اللقاح بنسبة 50.8 بالمائة.

ولكن مع مرور الوقت، تتغير الصورة، حيث أنه ضمن مجموعة التجارب السريرية الأكبر، أصيب 11 شخصًا فقط حصلوا على اللقاح بكوفيد-19 بعد أسبوعين أو أكثر من جرعتهم الأولى، مقارنة بـ225 شخصًا في مجموعة الدواء الوهمي، وهذا يتوافق مع فعالية اللقاح بنسبة 95,2 في المائة التي تبدأ بعد أسبوعين من الجرعة الأولى.

ماذا يجب أن تفعل إذا أصبت بكوفيد-19 بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ؟

إذا أصبت بكوفيد-19 بين جرعات اللقاح الخاصة بك، فإنه بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوصي بتأخير جرعتك التالية حتى تتعافى من مرضك، وعلى الرغم من عدم وجود فترة زمنية محددة تحتاج إلى الانتظار بعد التعافي من كوفيد-19، يوصي معظم الأطباء بالانتظار لمدة أسبوعين على الأقل.

ويمكنك تلقي جرعتك التالية من لقاح كورونا عندما تفي بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض لوقف العزل الصحي، وترد فيما يلي هذه المبادئ التوجيهية:

ابق في المنزل

ابق في المنزل لمدة 5 أيام على الأقل بعد بدء الأعراض أو بعد اختبار كوفيد-19 الإيجابي، وارتدِ قناعًا عندما تحتاج إلى التواجد حول الآخرين في منزلك.

إنهاء العزل الصحي في الوقت المناسب

إن إنهاء العزل الصحي يعتمد على وضعك، فمثلًا إذا كانت لديك أعراض، فقد تنهي العزل الصحي بعد 5 أيام كاملة على الأقل إذا لم تكن مصابًا بالحمى لمدة 24 ساعة على الأقل وبدأت الأعراض الأخرى تتحسن.

ارتداء الكمامة

بعد انتهاء العزل الصحي لمدة 5 أيام، استمر في ارتداء الكمامة في المنزل وفي الأماكن العامة لمدة 5 أيام كاملة إضافية، وخلال هذا الوقت، لا تذهب إلى الأماكن العامة دون ارتداء الكمامة، مثل المطاعم أو الصالات الرياضية.

تنطبق هذه الإرشادات على الجميع، بغض النظر عن حالة التطعيم، لذلك، إذا أصبت بكوفيد-19 بين جرعات لقاح كورونا، فيمكنك جدولة جرعتك الثانية بعد انتهاء فترة العزل.

ماذا عن جرعات لقاح كورونا المعززة ؟

تنخفض الحماية التي توفرها لقاحات كورونا بمرور الوقت، وفي حين أن اللقاحات لا تزال فعالة للغاية في حمايتك من المرض الشديد أو الاستشفاء أو الوفاة بسبب كوفيد-19، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض خفيف أو متوسط مع تضاؤل مناعتك.

لهذا السبب، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالجرعات المعززة للجميع لمدة 12 عامًا فما فوق، وكما هو الحال مع لقاحات كورونا الأولية، فإن الحصول على معزز مهم حتى لو كان لديك بالفعل كوفيد-19، وفي حال أصبت قبل تلقي الجرعة المعززة، فتأكد من تعافيك واستيفائك للإرشادات لإنهاء العزل الصحي قبل جدولة الجرعة المعززة الخاصة بك.

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