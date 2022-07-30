طبيب البوابة: حقائق هامة عن تنظيم تناول الملح كم مرة قمت بتذوق طعامك ، وقلت ، "الملح لا يكفي"؟ أو بصقته لأنه كان مالحاً جدا؟ هذا هو المكون الذي يجب أن يكون صحيحًا تمامًا. لذا ، حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف كل ما تحتاج لمعرفته عن الملح ، فكر مرة أخرى.

طبيب البوابة: حقائق هامة عن تنظيم تناول الملح

لماذا الملح هام؟

غالبًا ما يُساء فهم أهمية الملح في نظامنا الغذائي. الملح ضروري لنظام غذائي صحي ومتوازن لأنه ينشط خلايا الدماغ لدينا ويحافظ على نشاطنا الغذائي ، وينظم توازن الماء في الجسم ، ويحافظ على أداء العضلات ، وهو ضروري لتوصيل النبضات العصبية أيضًا.

طبيب البوابة: حقائق هامة عن تنظيم تناول الملح

لماذا تحتاج إلى تنظيم تناول الملح؟

غالبًا ما يُلاحظ أن قطع الصوديوم الزائد عن النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالًا جدًا في السيطرة على ضغط الدم. الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتقليل الصوديوم في وجباتهم الغذائية ، يتحولون ببساطة إلى ملح منخفض الصوديوم الذي تمت صياغته خصيصًا لتوفير 15٪ - 30٪ أقل من الصوديوم.

ثانيًا ، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الحاسمة ، لذلك من الضروري الحفاظ على حمية منخفضة بالصوديوم.

طبيب البوابة: حقائق هامة عن تنظيم تناول الملح

كم نحتاج من الملح؟

أوصى الخبراء بالإجماع بأن الحصة اليومية من الصوديوم يجب أن تكون حوالي 2400 مجم أي ما يعادل 5 جرام من الملح (ملعقة شاي واحدة). قد يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في الساحل، وفي المناخات الحارة والرطبة ، وأولئك الذين يتعرقون في الصالات الرياضية إلى المزيد للتعويض عن التعرق المفرط. ومع ذلك ، من الضروري الالتزام بالحد الأدنى اليومي الموصى به من تناول الصوديوم.

ملحوظة: الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم ، وذمة (تورم في أجزاء الجسم) ، وفشل الكبد ، والفشل الكلوي ، وفشل القلب الاحتقاني، والتزامن الكلوي مع ضعف الكلى وتليف الكبد قد يُنصح باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

طبيب البوابة: حقائق هامة عن تنظيم تناول الملح

كيف يمكنك تحديد الصوديوم؟

اشرب المزيد من الماء ، وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (لموازنة الصوديوم) ، وأضف الملح بشكل كافٍ إلى أي طبق وقم بتقطيع الفواكه والسلطات دون إضافة الملح.

قراءة الملصقات بعناية ؛ يوجد الملح في كل طعام تقريبًا بدءًا من الأطعمة المعلبة إلى الكاتشب والخبز. تجنب الأطعمة التي تحتوي على أكثر من 0.6 جرام من الصوديوم لكل 100 جرام من الطعام.

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