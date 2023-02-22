البوابة – يعتبر ارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً في وقتنا الحاضر، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. وهو مرض صامت قد لا تشعر بوجوده إلا من خلال الفحص المخبري. لذلك من المهم مراقبة مستويات الكوليسترول.

يقول الخبراء، يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم وبصرف النظر عن تناول وجبات غنية بالدهون ، والتدخين ، وشرب الكحول، وعدم ممارسة الرياضة ، وزيادة الوزن، والوراثة، هناك عوامل أخرى تساهم في تراكم الكوليسترول في أنظمتنا. وقد تسبب انسداد الأوعية الدموية وربما حالات قاتلة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. لذلك فالكشف المبكر والمنتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من هذا المرض الصامت القاتل.

طبيب البوابة: أعراض ارتفاع الكوليسترول الشائعة

الأعراض والمخاطر:

1. الم في أصابع اليدين والقدمين

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الدم في اليدين والساقين إلى الشعور بالألم عند اللمس. علامة أخرى على ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة بشكل متكرر هي الشعور بالوخز في أصابع اليدين والقدمين. يحدث الوخز في اليدين والساقين بسبب انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم.

2. ترسبات الكوليسترول الصفراء في باطن اليدين

يمكن أن يظهر ارتفاع الكوليسترول على شكل رواسب صفراء اللون على الجلد ، خاصة حول العين وأحيانًا في راحة اليد والجزء الخلفي من الساقين ويسمى Xanthelasma .

3. رواسب صفراء وبرتقالية حول العين

زيادة الرواسب الصفراء والبرتقالية على الجلد خاصة أعلى الجفن أو على باطن اليدين أو الجزء السفلي من الساق. إذا وصلت الحالة إلى مستويات الدهون الثلاثية المفرطة، فسوف تتكون مجموعات من الرواسب الدهنية في الجسم. يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول وثلاثي غليسريد الدم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يؤدي الإجهاد المزمن إلى مستويات عالية باستمرار من هرمونات التوتر ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول و / أو الدهون الثلاثية.

طبيب البوابة: أعراض ارتفاع الكوليسترول الشائعة

النتيجة:

الوقاية خير من العلاج، ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي المعتاد، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك ينصح باستشارة الطبيب فوراً في حالة ظهور اي من هذه الاعراض، وضرورة اتباع إرشادات التغذية الخاصة بمرض ارتفاع الكوليسترول بدقة، خاصة تقليل الدهون المشبعة، الموجودة بشكل أساسي في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم ، والتخلص من الدهون المتحولة، وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وزيادة الألياف القابلة للذوبان.

ومن الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول السيء دقيق الشوفان والتفاح والخوخ والفاصوليا الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تمنع جسمك من امتصاص الكوليسترول. تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا 5 إلى 10 جرامات إضافية منها كل يوم شهدوا انخفاضًا في الكوليسترول السيء.

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