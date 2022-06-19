طبيب البوابة: أعراض التهاب المسالك البولية الشائعة؟ التهاب المسالك البولية (UTI) هو ، كما يوحي الاسم ، عدوى في المسالك البولية أو الجهاز البولي. إلا أن تأثير هذه العدوى عند تركها دون علاج يضر بالجهاز الذي يعد من أهم أجزاء الجسم حيث يساعد في إخراج الفضلات السامة. يتكون الجهاز البولي من الكلى والمثانة والحالبين والإحليل.

طبيب البوابة: أعراض التهاب المسالك البولية الشائعة؟

لماذا يحدث ذلك؟

تحدث عدوى المسالك البولية في الغالب بسبب البكتيريا. عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول والمثانة فإنها تميل إلى التراكم والنمو هناك مسببة العدوى. قد يكون هناك احتمال أن ينتشر هذا إلى الكلى أيضًا.

لدى النساء فرصة أكبر للإصابة بهذا المرض من الرجال لأن مجرى البول لديهن أقصر من الرجال. انقطاع الطمث هو أيضًا عامل محتمل يسبب عدوى المسالك البولية عند النساء.

طبيب البوابة: أعراض التهاب المسالك البولية الشائعة؟

ما هي أعراض عدوى المسالك البولية؟

تعتمد أعراض عدوى المسالك البولية في الغالب على مكان الإصابة. على الرغم من شيوع العدوى في المسالك البولية السفلية ، لا يمكن استبعاد الإصابة في الجزء العلوي من المسالك البولية.

عندما تحدث العدوى البكتيرية في الجزء السفلي من المسالك البولية ، فمن المرجح أن يشعر الفرد بحرقة أثناء التبول. أثناء الإصابة ، قد يضطر الفرد للتبول بشكل متكرر دون التبول كثيرًا. في بعض الأحيان قد يكون للبول رائحة كريهة قوية وقد يبدو عكرًا. في بعض الحالات ، قد يعاني الفرد من ألم في منطقة الحوض أو بالقرب من فتحة الشرج.

عندما تحدث العدوى في الجزء العلوي من المسالك البولية ، فمن المحتمل أن تؤثر على عمل الكلى. هذا يمكن أن يهدد الحياة لأنه يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم والصدمة وحتى الموت. يمكن أن يصاب الشخص بقشعريرة وحمى وغثيان وقيء في مرحلة مبكرة.

طبيب البوابة: أعراض التهاب المسالك البولية الشائعة؟

ما هي عوامل الخطر؟

هناك عوامل خطر لدى النساء أكثر من الرجال عندما يتعلق الأمر بالإصابة بعدوى المسالك البولية. عوامل الخطر الشائعة التي يجب أن تكون النساء على دراية بها هي:

مجرى البول أقصر.

يمكن أن يساعد الضغط أثناء ممارسة الجنس الاختراق على انتقال البكتيريا من فتحة الشرج إلى المثانة.

قد تهيج الواقيات الذكرية غير المُزلقة الجلد وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

يمكن أن يكون انخفاض مستوى هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث أرضًا خصبة للبكتيريا.

أنواع معينة من تحديد النسل مسؤولة أيضًا عن عدوى المسالك البولية.

أولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي هم أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى.

حصوات الكلى مسؤولة أيضًا عن التسبب في التهابات المسالك البولية.

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