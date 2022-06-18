طبيب البوابة: هل هناك اختبار جديد لفحص كوفيد-19؟ تعتمد مناعة كوفيد-19 على العديد من العوامل ، بما في ذلك ما إذا كنت قد أصبت بـالفيروس في الماضي القريب أو إذا تلقيت اللقاح، وما إذا كنت تعاني من أي حالات صحية سابقة و/ أو إذا كنت تخضع لأي علاج قد يكون له أثر سلبي على جهاز المناعة الخاص بك. ومع ذلك ، لا تزال هناك طريقة دقيقة لمعرفة ما إذا كنت محميًا جيدًا ضد فيروس SARs-CoV-2 أم لا؟ مؤخرًا وجدت مجموعة من الباحثين طريقة أو بالأحرى طوروا أداة لتقدير مناعة كوفيد-19 ، والتي نُشرت تفاصيلها في مجلة Nature Biotechnology .

بينما لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تراجع فعالية هذا الاختبار ، فقد تم منح ترخيصه لشركة Hyris للتكنولوجيا الحيوية ومقرها المملكة المتحدة وهي قيد الاستخدام بالفعل في أوروبا.

طبيب البوابة: هل هناك اختبار جديد لفحص كوفيد-19؟

عن الدراسة

تصف الدراسة المنشورة في Nature Biotechnology الإنجازات الأخيرة لمجموعة من الباحثين الذين طوروا أداة لتقييم مناعة كوفيد-19 يتضمن اختبار الدم الذي يمكنه قياس خلايا T - نوع من الخلايا الليمفاوية ، وهي واحدة من خلايا الدم البيضاء المهمة في جهاز المناعة. يقال أيضًا أن هذه الخلايا تلعب دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية التكيفية.

الباحثون، الذين ينتمون إلى مستشفى جبل سيناء ومؤسسات من بينها كلية الطب Duke-NUS السنغافورية ، كانوا يحاولون تطوير تقنية مبسطة وسهلة الاستخدام على نطاق واسع ويمكن أن تحقق النتائج في أقل من 24 ساعة.

طبيب البوابة: هل هناك اختبار جديد لفحص كوفيد-19؟

دور الخلية التائية T

تعد الخلية التائية ، والمعروفة أيضًا باسم الخلايا اللمفاوية التائية أو خلايا الدم البيضاء جزءًا لا يتجزأ من جهاز المناعة. هم أحد النوعين الأساسيين من الخلايا الليمفاوية ، والخلايا البائية هي النوع الآخر. تلعب الخلايا البائية دورًا في تحديد خصوصية الاستجابة المناعية لمسببات الأمراض الغريبة في الجسم. من ناحية أخرى ، تتطور الخلايا التائية من الخلايا الجذعية في نخاع العظام وتساعد في حماية الجسم من العدوى وتساعد أيضًا في مكافحة السرطان.

تتضمن بعض الأدوار الرئيسية للخلايا التائية القضاء المباشر على الخلايا المضيفة المصابة ، وتنشيط الخلايا المناعية الأخرى ، وإنتاج السيتوكينات ، وتنظيم الاستجابات المناعية.

طبيب البوابة: هل هناك اختبار جديد لفحص كوفيد-19؟

كيف يعمل اختبار الخلايا التائية الجديد؟

بقدر ما يتعلق الأمر بأداة البحث الجديدة ، يخلط العلماء عينة دم الشخص بالبروتين الفيروسي من فيروس SARS-CoV-2 إذا كان هناك أي خلايا T خاصة بـ SARS-CoV-2 في الدم ، فمن المتوقع أن تستجيب وتنشط المادة الفيروسية ، والتي يمكن اكتشافها بعد ذلك عبر تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) - نوع الاختبار المستخدم للتشخيص كوفيد -19.

أخيرًا ، قياس هذا التنشيط ، يمكن للمرء تحديد مناعة مريض كوفيد-19 ، وفقًا للدراسة.

طبيب البوابة: هل هناك اختبار جديد لفحص كوفيد-19؟

اختبار الخلايا التائية مقابل اختبار الأجسام المضادة

لا تلتقط اختبارات الأجسام المضادة العدوى الحالية بفيروس كورونا. بدلاً من ذلك ، يبحثون عن الأجسام المضادة التي يتم تصنيعها استجابةً للعدوى ، والتي توفر مناعة ضد نفس المرض في المستقبل.

على عكس اختبار الأجسام المضادة ، والذي يصبح أقل كفاءة في غضون بضعة أشهر بعد الإصابة أو التطعيم، يمكن أن يكون اختبار الخلايا التائية مفيدًا لمدة تصل إلى عام ، وفقًا للمؤلف المشارك في الدراسة إرنستو جوتشيون.

الذي اضاف ، "إن مراقبة كل من [الأجسام المضادة والخلايا التائية] ستعطينا صورة أوضح بكثير [عن المناعة] ونأمل أن تكون مفيدة لاستراتيجياتنا في إعادة التطعيم."

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنه يكاد يكون من المستحيل على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة إنتاج الأجسام المضادة ، فقد يعمل اختبار الخلايا التائية بشكل أفضل بالنسبة لهم ، نظرًا لأن لديهم عادةً بعض الاستجابة من الخلايا التائية.

طبيب البوابة: هل هناك اختبار جديد لفحص كوفيد-19؟

ما تحتاج لمعرفته حول القيود

وفقًا لجوتشيون ، يمكن أن يساعد اختبار الخلايا التائية على نطاق واسع في تحديد "روابط الحماية" المراوغة من خلال تسهيل دراسة المناعة. يقول جوتشيون: "مع الأعداد الكبيرة يأتي الوضوح". ويضيف: "هذا هو الأمل: باستخدام هذا الاختبار ، يمكننا أخيرًا الحصول على تلك الأرقام التي لم تكن متاحة تمامًا مع التكنولوجيا السابقة". ومع ذلك ، حتى الآن ، لا تستطيع كل من الأجسام المضادة والخلايا التائية تقديم إجابات دقيقة عن مدى أمان الشخص من كوفيد-19.

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