طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم القولون والمستقيم جزء لا يتجزأ من القناة الهضمية يلعبان دورًا مهمًا في الإخراج. بينما القولون هو أطول جزء من الأمعاء الغليظة ويعمل كوصلة بين الأمعاء الدقيقة والشرج. يبدأ المستقيم مباشرة بعد القولون ويشتمل على البوصات القليلة الأخيرة من الأمعاء الغليظة. منطقة القولون والمستقيم أو نهاية الأمعاء الغليظة معرضة بشدة للإصابة بالسرطان عند كبار السن ، لأن الدراسات وجدت ميلاً موجودة لدى كبار السن. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات الحديثة حدوث تغيير كبير في هذه الاتجاهات، حيث وجد أن الأجيال الشابة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

في حالة سرطان القولون، كان احتمال إصابة الشباب به ضعفًا مقارنةً بالأشخاص الأكبر سنًا ، ووجد أن احتمال الإصابة بسرطان المستقيم يبلغ أربع مرات.

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

الإحصاءات الأخيرة كانت مقلقة

كانت الإحصاءات مقلقة ومستنيرة بكميات متساوية وتدعو إلى تحقيق فوري في هذه الحالات الشاذة. يُزعم على نطاق واسع أن نمط الحياة الخاملة المعاصر مسؤول إلى حد كبير عن وقوع جيل الشباب فريسة لمثل هذه الأمراض الفتاكة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدة أسباب مشبوهة لنفس السبب لم يتم التأكد منها بعد. ومع ذلك ، من المهم الاعتراف بأن النظر في التغيير الأخير في الاتجاهات ، ومراقبة الذات وصحة القولون والمستقيم أمر بالغ الأهمية.

فيما يلي خمسة أعراض لسرطان القولون والمستقيم يجب ألا تتجاهلها ، بغض النظر عن عمرك.

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

1. فقدان الوزن المفاجئ

إنقاص الوزن دون سبب واضح ، وليس فقط كيلو أو اثنين ، ولكن الكيلوغرامات العديدة منه علامة تحذير بالتأكيد. تأكد من عدم تجاهل فقدان الوزن غير الطبيعي واختبار نفسك قبل فوات الأوان.

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

2. تغير في حركة الأمعاء

التغيير في تواتر أو شكل أو كمية البراز هو أحد أعراض السرطان الذي يتم اكتشافه في الغالب في مرحلة لاحقة عند الشباب. تأكد من أنه بمجرد أن ترى أي نمط شاذ من هذا القبيل، فإنك تختبر نفسك.

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

3. تقلصات في البطن

الآن هذا عرض غامض لأنه يمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب. إذا كنت لا ترى أي سبب واضح لحدوث التقلصات ، فهذا ليس طبيعيًا ويجب أن تنتبه أكثر له. الآن هذا عرض غامض لأنه يمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب. إذا كنت لا ترى أي سبب واضح لحدوث التقلصات ، فهذا ليس طبيعيًا ويجب أن تنتبه أكثر له.

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

4. الإسهال المستمر أو الإمساك

من المحتمل أن تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك إذا تناولت الكثير من الطعام أو تناولت طعامًا غير صحي. ومع ذلك، يمكن أن تكون النوبات المستمرة لأي من هذه الاضطرابات علامة تحذير بالنسبة لك للحصول على اختبار تشخيصي.

طبيب البوابة: أعراض سرطان القولون والمستقيم

5. نزيف مع البراز

إذا صادفت دمًا أحمر داكنًا / فاتحًا في البراز على الرغم من أنك لا تعاني من الإمساك أو أي اضطرابات أخرى في الجهاز الهضمي ، فمن المحتمل جدًا أن تكون علامة على سرطان القولون والمستقيم. يوصى بإجراء تنظير القولون.

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