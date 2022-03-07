الحمل الخفي: ما هو ولماذا يحدث؟ يأتي الحمل مع الكثير من التغييرات في الجسم ، والتي تبدأ في الظهور منذ الشهر الأول من الحمل. توقف الدورة الشهرية وغثيان الصباح والغثيان والقيء ، كل هذه العلامات تشير إلى بداية رحلة الحمل التي تدوم تسعة أشهر. من الصعب تفويت هذه التغييرات الجذرية في الجسم دون إدراك أنك حامل. ومع ذلك ، هناك العديد من النساء اللاتي يواصلن حياتهن لعدة أشهر دون أن يدركن أن هناك طفلًا في الطريق. تُعرف هذه الظاهرة بالحمل الخفي أو الحمل السري.

تشير البيانات إلى أن 1 من بين 475 امرأة لا يدركن أنهن حامل حتى الأسبوع الـ20. والأندر هم الذين لا يعرفون أنهم يتوقعون حتى الولادة.

الحمل الخفي: ما هو ولماذا يحدث؟

علامات الحمل الخفي

علامات الحمل الخفي ليست مثل الحمل النموذجي. لا تعاني السيدة من الإرهاق والغثيان والقيء وفقدان الدورة الشهرية أو انتفاخ البطن. فهي تكاد تكون معدومة، وهذا هو سبب عدم ملاحظتها. يمكن أن يرتبط غثيان الصباح باضطراب في المعدة وفقدان الدورة الشهرية مع عدم انتظام الدورة الشهرية. قد يحصلون على نتيجة سلبية حتى بعد القيام باختبار حمل متكرر. يمكن أن يساعد المزيد من الوعي حول الحمل الخفي في تحديد الوضع في مرحلة مبكرة.

الحمل الخفي: ما هو ولماذا يحدث؟

أسباب الحمل الخفي

قد يحدث الحمل الخفي لعدة أسباب. يمكن أن يحدث بوعي أو بغير وعي. فيما يلي بعض العوامل التي تزيد من احتمالية حدوث الحمل الخفي:

قلة الأعراض

أعراض الحمل الخاطئة

انتفاخ صغير في البطن

اختبارات الحمل السلبية الكاذبة

الحمل الخفي: ما هو ولماذا يحدث؟

من هم الأكثر عرضة للحمل الخفي

يمكن لأي شخص أن يكون لديه حمل خفي. ولا يوجد تفسير محتمل لسبب حدوثه. لكن الظروف الصحية ومشاكل نمط الحياة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للحمل الخفي أكثر من غيرك. النساء اللواتي يعانين من الحمل الخفي أكثر من غيرهن:

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)

فترة ما قبل انقطاع الطمث

استخدام وسائل منع الحمل

الرياضة المكثفة

بدانة

فترة غير منتظمة

مرض عقلي

الحمل الخفي: ما هو ولماذا يحدث؟

مضاعفات الحمل الخفي

مع تقدم الحمل الخفي دون رعاية طبية مناسبة ، يزداد خطر حدوث مضاعفات للأم والطفل. بما أن الأم قد لا تدرك أنها حامل ، فقد تفشل في الاعتناء بنفسها. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي والنشاط المكثف وتناول الكحول والتدخين ومشاكل نمط الحياة الأخرى إلى الإجهاض أو فقدان الحمل. كما أن مخاطر الخداج أو انخفاض معدل المواليد أو الاستشفاء أو الولادة غير المراقبة أو الوفاة تكون أعلى أيضًا في حالة الحمل الخفي.

إذا لم تكن الأم مهيئة عقليًا لاستقبال المولود الجديد، فقد يؤدي هذا التغيير الكبير في حياته إلى إساءة معاملة الطفل أو إهماله ، والانفصال عن الطفل ، والاكتئاب ، وغيرها من علامات الضيق النفسي.

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