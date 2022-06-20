طبيب البوابة: لماذا يتردد الرجال في الحديث عن العقم؟ العقم هو مرض يصيب الجهاز التناسلي ويمكن أن يصيب الرجال والنساء على حدٍ سواء. يقلل العقم عند الذكور من فرص الحمل. أفادت التقارير أن ثلث حالات العقم مرتبطة بالرجال.

هناك أسباب مختلفة وراء العقم عند الذكور ، من بينها مشاكل توصيل الحيوانات المنوية ونوعية إنتاج الحيوانات المنوية التي تعتبر الأكثر أهمية. يجب أن تكون الحيوانات المنوية صحية ، ويجب أن تكون نوعية الحيوانات المنوية جيدة ويجب أن يكون عدد الحيوانات المنوية في نطاق متوسط ​​، ومن ثم يمكن تصنيف الرجل فقط على أنه قادر على الإنجاب. لذلك ، إذا كان أي ذكر يفتقر إلى هذه الجوانب ، فيمكن اعتباره عقيمًا. إلى جانب العقم ، يمكن أن يعاني الرجل أيضًا من الضعف الجنسي الذي يشيع عند الرجال. في هذه الحالة بالذات ، لا يستطيع الرجل أن يعيش حياة جنسية مناسبة مما يؤدي إلى القلق من الأداء ويؤدي إلى صدمة نفسية. هناك العديد من الخيارات المتاحة للعلاج. لذلك ، من الأفضل دائمًا التحدث إلى طبيب المسالك البولية بدلاً من الصمت حيال ذلك.

هناك عدد أقل من الدراسات حول العقم عند الذكور ، وبالتالي من الصعب فهم تجربة الرجل المصاب بالعقم. كما هو الحال دائمًا كان هناك القليل من الحديث والآراء حول العقم عند الذكور ، يبدو أن الرجال يتعرضون للوصم ويقيدون أنفسهم لمناقشة مشاعرهم مع الآخرين أو الكشف عن تشخيصهم أيضًا. رغم ذلك ، فقد لوحظ أن الرجال المصابين بالعقم ، فيما يتعلق بتشخيصهم ، أفادوا بأنهم يشعرون بإحساس بالصدمة ، مما يؤثر على صحتهم العقلية.

طبيب البوابة: لماذا يتردد الرجال في الحديث عن العقم؟

الصدمة وتأثيرها على الصحة النفسية

يتم إنشاء الوصمة بالعقم دائمًا بناءً على منظور ومعايير المجتمع. الرجال الذين يواجهون العقم ويترددون في الحديث عنه ، حيث يعتبر الموقف الاجتماعي عاملا مؤثراً.

وفقًا لوجهة نظر عامة ، فإن العقم عند الذكور يخلق سؤالًا كبيرًا عن الذكورة ويؤثر في النهاية على الصحة العقلية للشخص.

في بعض الحالات يكون الرجال أقل احتمالية للتحدث عنها لأنها تخلق انطباعًا بأنهم أقل ذكورة وهذا عار بالنسبة لهم فيما يتعلق بالأعراف الاجتماعية والأفكار النمطية.

في بعض الأحيان ، يمكن للأسرة غير الداعمة أن تخلق حالة من العار للذكر العقيم ، ونتيجة لذلك يشعرو بأنه ضحية ويقع ضحية الصدمات العقلية.

طبيب البوابة: لماذا يتردد الرجال في الحديث عن العقم؟

التعامل مع السيناريو

من المهم دائمًا الاهتمام بمثل هذا الموضوع الحساس الذي يمكن أن يضر بالصحة العقلية. الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها للتحكم في السيناريو هي كما يلي:

كسر الصورة النمطية عن طريق نشر الوعي بالعقم .

يحتاج الرجل إلى قبول حقيقة أن كلا من الرجل والمرأة يمكن أن يكونا مصابين بالعقم وهذا أمر طبيعي تمامًا .

لا يعتبر العقم مشكلة للمرأة فقط ، بل يمكن أن يحدث مع الرجال أيضًا ، لذا يجب على الرجال التحدث عنها ويجب أن يخضعوا للاستشارة المناسبة .

يجب على الرجل المصاب بالعقم أن يستشير طبيب المسالك البولية لفهم الحالة وأيضًا إذا لزم الأمر يجب أن يخضع للاستشارة الخاصة أيضًا .

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: أفضل سن لتصبح أبًا حسب الدراسات

طبيب البوابة: 5 أخطاء ترتكبها النساء أثناء الحمل