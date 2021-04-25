طبيب البوابة: أفضل الفواكه منخفضة الكربوهيدرات لحمية الكيتو

يعد نظام الكيتو من أفضل الطرق لفقدان الوزن. تعد خطة النظام الغذائي بفقدان الوزن بشكل أسرع عن طريق تحويل الدهون إلى وقود، مع التحذير هو أنك تأكل فقط الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات...

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لذلك ، هناك الكثير من المصادر التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات تعتبر محظورة وخاصة بعض المصادر التي يجب أن تكون حريصًا عليها ، حتى لا يفشل نظام الكيتو ، مثل الفواكه. لكن ، هل هذا يعني أن تقطعها تمامًا؟ بالطبع لا!

هل كل الثمار سيئة في حمية الكيتو؟

لا تعتبر الفاكهة مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن فحسب ، بل هي شيء يجب أن تتناوله بانتظام ، لا يعني اتباع الكيتو أن تتجنب كل الفاكهة. في الواقع ، هناك بعض الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولا تحسب حقًا من عدد الكربوهيدرات اليومي أو ببساطة، تحتوي على كربوهيدرات صافية.

ومع ذلك ، إليك بعض الخيارات التي يمكن أن تكون خالية من الشعور بالذنب. إنها ليست فقط صديقة للكيتو ، ولكنها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية أيضًا!

التوت

التوتيات مليئة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تعزز فقدان الوزن. كما أنها صديقة للكيتو لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسكر. يحتوي التوت غير المحلى (جاف أو طازج) على أقل من 11 جرامًا من الكربوهيدرات لكل حجم حصة. تعتبر الفراولة اختيارًا ممتازًا أيضًا. يحتوي التوت الأحمر والاسود على كمية أقل من الكربوهيدرات أيضًا.

البطيخ

البطيخ هو الفاكهة المفضلة في الصيف. إنه أيضًا شيء يمكنك ادخاله بسهولة إلى حمية الكيتو لأنه لن يدفعك إلى الخروج من الحالة الكيتوزية. تحتوي 100 جرام من البطيخ (على 90٪ ماء) و 25 كربوهيدرات فقط!

كما أنه مصدر كبير لحمض أميني يسمى الأرجينين ، والذي يساعد على حرق الدهون بسرعة. تمامًا مثل البطيخ ، الشمام هو فاكهة أخرى يمكنك الاستمتاع بها.

البرقوق

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السكر ، إلا أن الخوخ معتمد أيضًا من الكيتو. تحتوي حبة واحدة متوسطة الحجم (150 جرامًا) على 13 جرامًا من الكربوهيدرات ، مما يعني أنه يمكنك بسهولة تناولها كوجبة خفيفة وعدم تجاوز حد الكربوهيدرات في اليوم.

جوز الهند

جوز الهند هو واحد من أفضل الأطعمة الصديقة للكيتو. في حين أن الكثيرين يفضلون استخدام زيت جوز الهند للطهي ، فإن تناولها نيئًا أو طازجًا يعد أيضًا اختيارًا جيدًا. ومن الطبيعي أن يكون جوز الهند منخفض الكربوهيدرات وأعلى في الدهون ، مما يجعله طعاماً مثاليًا لنظام كيتو الغذائي الخاص بك.

الكيوي

تعتبر فاكهة الكيوي مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وتحتوي أيضًا على العديد من المعادن النادرة. ينسى الكثيرون أنه يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ، مما يجعله فاكهة ممتازة عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. كما أنه يحتوي على ألياف قوية تساعد على تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي والقضاء على تراكم السموم.

ما الذي يجب عليك تجنبه؟

قد يكون الاختيار بين الثمار التي يجب تناولها أثناء تناول حمية الكيتو أمرًا صعبًا. ومع ذلك ، من الضروري أن تقصر نفسك على الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات حتى لا تعيق فقدان الدهون. خيارات مثل التفاح والموز والمانجو والعنب والخوخ وحتى التمر لها تأثير كبير على محتوى الكربوهيدرات والسكر. كقاعدة عامة ، امتنع أو قلل من تناول هذه الفاكهة في النظام الغذائي.

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