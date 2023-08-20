البوابة - هناك العديد من أنواع الإفرازات المهبلية المختلفة، ويمكن أن يختلف مقدارها ولونها حسب الدورة الشهرية للمرأة والنشاط الجنسي والصحة العامة. فيما يلي بعض أكثر أنواع الإفرازات المهبلية شيوعًا:

طبيب البوابة: أنواع الإفرازات المهبلية وأسبابها

الإفرازات الشفافة أو البيضاء: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا للإفرازات المهبلية وعادة ما يكون عديم الرائحة. يتم إنتاجه عن طريق الغدد الموجودة في عنق الرحم والمهبل للحفاظ على المنطقة نظيفة ورطبة. مخاط عنق الرحم: عبارة عن إفرازات سميكة أو صافية أو بيضاء ينتجها عنق الرحم أثناء الإباضة. يساعد على نقل الحيوانات المنوية إلى الرحم. إفرازات المرحلة الأصفرية: وهي إفرازات رقيقة أو صافية أو بيضاء ينتجها المهبل أثناء المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية. يُعتقد أنه يساعد في حماية عنق الرحم من العدوى. إفرازات رغوية: وهي إفرازات بيضاء أو صفراء قد تكون رغوية أو رغوية. غالبًا ما يحدث بسبب عدوى ، مثل التهاب المهبل الجرثومي. إفرازات صفراء أو خضراء: يمكن أن تكون علامة على الإصابة ، مثل داء المشعرات أو السيلان. قد يكون أيضًا ناتجًا عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. (STI) إفرازات قوية أو خشنة: يمكن أن تكون هذه علامة على الإصابة بعدوى الخميرة. غالبًا ما تكون سميكة وبيضاء ومتكتلة. إفرازات دموية: يمكن أن يكون هذا طبيعيًا أثناء الحيض أو بعد الولادة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود عدوى أو مشكلة صحية أخرى.

إذا كنتِ قلقة بشأن إفرازاتك المهبلية ، فمن الأفضل أن تقومي باستشارة طبيب مختص لاستبعاد أي حالات طبية أساسية.



فيما يلي بعض الأشياء الإضافية التي يجب وضعها في الاعتبار حول الإفرازات المهبلية:

يمكن أن تختلف كمية الإفرازات على مدار الشهر ، اعتمادًا على دورتك الشهرية ونشاطك الجنسي. من الطبيعي أن يكون للإفرازات رائحة خفيفة. ومع ذلك ، إذا كانت الرائحة قوية أو كريهة ، فقد تكون علامة على وجود عدوى. إذا كانت إفرازاتك مصحوبة بحكة أو حرقان أو ألم ، فهي أيضًا علامة على وجود عدوى. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فمن المهم أن تقومي باستشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج.

مستويات الهرمونات والإفرازات المهبلية

يمكن أن تؤثر مستويات الهرمونات لديك على كمية الإفرازات المهبلية ولونها واتساقها:

هرمون الاستروجين: هرمون يساعد في الحفاظ على صحة المهبل. يجعل المهبل ينتج المزيد من السوائل ، مما يساعد على إبقائه نظيفًا ورطبًا. تكون مستويات الإستروجين في أعلى مستوياتها أثناء الإباضة ، ولهذا قد تلاحظ زيادة في الإفرازات المهبلية في هذا الوقت تقريبًا.

هرمون البروجسترون: هرمون آخر يؤثر على الإفرازات المهبلية. يتم إنتاجه خلال النصف الثاني من دورتك الشهرية. يمكن أن تتسبب مستويات البروجسترون في زيادة سماكة إفرازاتك المهبلية وبياضها.

هرمون المنبه للجريب (FSH): هرمون يساعد على تحفيز نمو البويضات في المبايض. يمكن أن يسبب أيضًا زيادة في الإفرازات المهبلية.

هرمون الملوتن (LH): هرمون يساعد على إطلاق بويضة من المبيض. يمكن أن يسبب أيضًا زيادة في الإفرازات المهبلية.

إذا لاحظت أي تغييرات في إفرازاتك المهبلية ، مثل زيادة مفاجئة في الكمية أو اللون أو الاتساق ، فمن المهم أن ترى الطبيب. قد يكون هذا علامة على وجود عدوى أو مشكلة صحية أخرى.

فيما يلي بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على كمية الإفرازات المهبلية ولونها واتساقها:

دورتك الشهرية: عادة ما تكون إفرازاتك المهبلية أثقل في فترة الإباضة وأثناء الدورة الشهرية.

عمرك: قد تصبح إفرازاتك المهبلية أرق وأقل تواتراً مع تقدمك في السن.

نشاطك الجنسي: يمكن أن يؤدي النشاط الجنسي إلى زيادة كمية الإفرازات المهبلية.

عاداتك في النظافة: إذا كنت لا تغسل المهبل بانتظام ، فقد يتهيج وينتج المزيد من الإفرازات.

بعض الأدوية: مثل المضادات الحيوية ، يمكن أن تؤثر على كمية إفرازاتك المهبلية.

الحالات الطبية: يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية ، مثل التهاب المهبل الجرثومي وعدوى الخميرة ، تغيرات في الإفرازات المهبلية.

إذا كنت قلقًا بشأن إفرازاتك المهبلية ، فمن الأفضل دائمًا مراجعة الطبيب. يمكنهم مساعدتك في تحديد سبب التغييرات والتوصية بأفضل علاج.

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