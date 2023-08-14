البوابة: هناك عدد قليل من المواد الغذائية التي يجب على الأمهات المرضعات تجنبها ، لأنها يمكن أن تمر عبر حليب الثدي وربما تسبب مشاكل لأطفالهن. تشمل هذه الأطعمة.

طبيب البوابة: 7 أطعمة تضر بالأمهات المرضعات

الكحول: يمكن للكحول أن يمر عبر حليب الثدي ويمكن أن يجعل الطفل نعسان وسريع الانفعال. يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) . يجب على الأمهات المرضعات تجنب شرب الكحول تمامًا أو إذا شربن ، يجب عليهن الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد آخر مشروب قبل الرضاعة الطبيعية. الكافيين: يمكن للكافيين أيضًا أن يمر عبر حليب الثدي ويمكن أن يجعل الأطفال يتسمون بالضيق وسرعة الانفعال. يجب أن تحد الأمهات المرضعات من تناول الكافيين إلى 200 ملليغرام في اليوم ، وهو ما يعادل كمية الكافيين في فنجانين من القهوة. مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين: يجب تجنب مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين تمامًا أثناء الرضاعة الطبيعية ، لأنها تحتوي على كميات عالية من الكافيين ومكونات أخرى يمكن أن تكون ضارة بالأطفال. المنبهات: يمكن للمنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات والميثامفيتامين أن تمر عبر حليب الثدي ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الأطفال ، بما في ذلك النوبات ومشاكل الجهاز التنفسي وحتى الموت. يجب على الأمهات المرضعات تجنب هذه المواد تمامًا. الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق: يمكن للأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق ، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل ، أن تمر عبر حليب الثدي ويمكن أن تسبب مشاكل صحية للأطفال. يجب على الأمهات المرضعات تجنب تناول هذه الأسماك أو الحد من تناولها إلى حصتين في الأسبوع. الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا: يمكن أن تحتوي الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا على بكتيريا ضارة يمكن أن تجعل الأطفال مرضى. يجب على الأمهات تجنب تناول هذه الأطعمة ، بما في ذلك السوشي وشرائح اللحم النادرة والحليب غير المبستر. الأطعمة التي تسبب الحساسية: إذا كانت الأم المرضعة تعاني من حساسية تجاه الطعام ، فقد يكون طفلها مصابًا أيضًا بالحساسية تجاه نفس الطعام. يجب على الأمهات المرضعات تجنب تناول الأطعمة التي يعرفن أنهن مصابات بالحساسية ، وكذلك الأطعمة المعروفة بأنها مسببات الحساسية الشائعة ، مثل الفول السوداني والمحار والبيض.

من المهم ملاحظة أن هناك أصناف أخرى قد تسبب الحساسية أو المرض والتي يجب على الأمهات المرضعات تجنبها. إذا كان لديك أي مخاوف بشأن طعام معين ، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك.



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