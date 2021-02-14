طبيب البوابة: إذا لم تجتاز كمامتك هذه الاختبارات الثلاثة، تخلص منها

ارتداء الكمامة هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كوفيد -19 المعدي. يعمل كحاجز ويمنع قطرات الجهاز التنفسي الدقيقة المحملة بالفيروسات لشخص مُعدٍ من الوصول إلى الآخرين...

طبيب البوابة: ما هو أفضل وقت لاستبدال الكمامات؟

يمكن أن تقلل تغطية فمك وأنفك بكمامة من خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 50٪ بشرط أن تستخدم الكمامة المناسب. هناك أنواع متعددة من الكمامات الفاخرة المتوفرة في السوق في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن للجميع الحماية من كوفيد-19 . السؤال هو كيف تعرف ما إذا كان كمامتك تعمل بفعالية. إنه سهل للغاية وكل ما عليك فعله هو إجراء هذه الاختبارات الثلاثة البسيطة في المنزل.

اختبار الضوء

يكفي اختبار الضوء البسيط لمعرفة ما إذا كان الكمامة تستحق الاحتفاظ بها أم يجب عليك التخلص منها. كشف غريغوري بولاند ، مدير مجموعة أبحاث اللقاحات في Mayo Clinic في مقابلة مع صحيفة يومية رائدة ، أن حمل الكمامة في الضوء يمكن أن يساعد في إظهار قدر كبير من الحماية التي يوفرها. يمكنك أيضًا استخدام مصباح يدوي وضوء الشمس وضوء الغرفة لإجراء هذه التجربة. إذا كان بإمكانك الرؤية من خلال الكمامة ، فهذا يعني أنها ليست جيدًة بما فيه الكفاية ولا يمكنه منع الجزيئات الصغيرة من دخول الجهاز التنفسي.

اختبار إطفاء الشمعة

الاختبار الثاني هو إطفاء شمعة بكمامتك. هذا الاختبار شائع من قبل معلم العلوم الأمريكي بيل ناي ويمكن أن يساعد في تحديد ترشيح كمامتك وملاءمته. في هذا ، كل ما عليك فعله هو إطفاء الشمعة اثناء ارتداء الكمامة. إذا تمكنت من القيام بذلك بنجاح ، فهذا يعني أن كمامتك ليس جيدًا بما يكفي ولا يمكنه منع جزيئات الرذاذ. سواء كنت ترتدي هذه الكمامة أم لا، فلن يكون ذلك مهمًا لأنك ستكون معرضًا لخطر الإصابة بالفيروس.

اختبار مقاومة الماء

الاختبار الثالث هو اختبار تحديد ما إذا كان الكمامة الخاص بك مقاومًا للماء أم لا. هذا اختبار مهم آخر حيث ينتقل الفيروس من خلال قطرات الماء التي يتم طردها عندما يتحدث المصابون ويسعلون ويعطسون. إذا سقطت هذه القطرات على الكمامة الخاص بك وإذا كان القماش يمكن أن يتشربها ، فأنت في نفس الوقت معرض لخطر العدوى. لذا ، تحقق مما إذا كانت الكمامة الخاص بك يمكن أن ينقع الماء بسهولة أم لا. إذا حدث ذلك ، فهذا يعني أن كمامتك فشل في الاختبار الثالث.

الخلاصة:

سواء اخترت كمامة من القماش أو قناعًا جراحيًا ، يمكن أن تساعد هذه الاختبارات البسيطة في تحديد ما إذا كانت كمامتك توفر الحماية بالفعل أم لا. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على المرء دائمًا ارتداء كمامة من طبقتين أو ثلاث طبقات وتجنب تلك التي تحتوي على صمامات الزفير أو التنفيس. في الآونة الأخيرة ، قاموا بتحديث إرشاداتهم وأكدوا أن ارتداء كمامتين - قماش - يمكن أن يوفر حماية بنسبة 95 في المائة من الفيروس.

ارتداء الكمامة هو مجرد طريقة للوقاية من الفيروس. ممارسة التباعد الاجتماعي واتباع آداب النظافة الجيدة هي مكملات إجبارية للبقاء آمنًا.

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