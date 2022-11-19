طبيب البوابة: احذروا تفشي عدوى الالتهاب الرئوي يبدو أن موسم الشتاء القادم سيكون مليئاً بالأمراض الموسمية الصعبة، بعد تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا والمتحورات نتيجة لجهود التطعيم العالمية، ظهرت مؤخراً حالات خفيفة إلى شديدة من الإصابة بالتهابات تنفسية متعددة من الزكام العادي إلى الانفلونزا من نوع (أ و ب)، وفي حالات نادرة يمكن أن تتطور الحالة الى الاصابة بالالتهاب الرئوي أو ذات الرئة (نيمونيا) ، وهي حالة رئوية معدية تسبب التهاب الأكياس الهوائية المرنة العديدة في إحدى الرئتين أو كلتيهما، مما يقلل من قدرة الرئتين على العمل بفعالية. ويجد المريض صعوبة في التنفس يصحبها سعال مع بلغم أو صديد ، كما يعاني من حمى وقشعريرة. وسببها مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك المكورات العقدية البكتيريا والفيروسات والفطريات.

تعالوا نتعرف على أعراضها وطرق الوقاية منها:

أعراض الالتهاب الرئوي:

تتراوح ما بين أعراض خفيفة إلى شديدة ومميتة:

السعال الشديد مع مخاط

ارتفاع درجة الحرارة

الصداع

القشعريرة أو التعرق الشديد

ضيق التنفس أثناء الحركة الجسدية أو حتى بدون نشاط

فقدان الشهية

الاستفراغ و الغثيان

ألم في الصدر أثناء السعال أو التنفس

الشعور بالإرهاق والتعب

طبيب البوابة: احذروا تفشي عدوى الالتهاب الرئوي

لماذا يحدث الالتهاب الرئوي؟

يعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بذات الرئة أو الالتهاب الرئوي هو العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات. وتنتشر العدوى في الغالب من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب - عن طريق قطرات السعال عند العطس أو السعال. تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل أو القيح ، مما يسبب السعال وصعوبة التنفس وألم الصدر الذي يزداد سوءًا مع كل نفس ، وارتفاع في درجة الحرارة ، وقشعريرة مرتجفة.

في حين أن المضادات الحيوية يمكن أن تشفي غالبية الأفراد ، يمكن أن يكون المرض قاتلاً عند الأطفال الصغار وكبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا) والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

طبيب البوابة: احذروا تفشي عدوى الالتهاب الرئوي

الوقاية ومنع انتشار الالتهاب الرئوي

وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية يجب غسل اليدين بانتظام وبشكل كامل ، خاصة بعد لمس الأنف والفم وقبل تناول الطعام. السعال والعطس في منديل ورقي ، ثم التخلص منه على الفور وغسل اليدين. وعدم مشاركة الكؤوس أو أدوات المطبخ مع الآخرين.

كما توفر الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل من الحياة الحماية من الالتهاب الرئوي الذي يبدأ عند الولادة. يجب أن يستهلك الصغير طعامًا عالي الجودة وغنيًا بالمعادن والفيتامينات الضرورية لمناعة قوية وقدرة على محاربة المرض.

طبيب البوابة: احذروا تفشي عدوى الالتهاب الرئوي

النظام الغذائي

يقوي فيتامين سي جهاز المناعة مما يساعد في علاج الالتهاب الرئوي. إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق ، فاحرص على عدم تناول البرتقال الحامض حقًا لأن هذا قد يزيد الأمر سوءًا. للحصول على جرعة جيدة من فيتامين سي ، يمكنك أيضًا تناول فواكه حمضيات أخرى مثل الليمون والتوت والكيوي.

طبيب البوابة: احذروا تفشي عدوى الالتهاب الرئوي

تقنيات الوقاية

سواء كان السبب المكورات العقدية أو السعال الديكي أو الالتهاب الرئوي الناتج عن الحصبة ، فهناك بعض التحصينات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من المرض. يمكنك أيضًا إضافة إجراءات روتينية مثل الحفاظ على الهواء النظيف والماء وغسل يديك بانتظام.

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