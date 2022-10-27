طبيب البوابة: استخدامات عرق السوس للبرد والتهاب الحلق اكتسب الطب الحديث الكثير من الزخم في القرن الماضي. ومع ذلك ، لا يزال الطب الشعبي القديم أو الأيورفيدا أحد أكثر العلاجات الكلاسيكية لتقوية جهاز المناعة وعلاج الأمراض والالتهابات المختلفة. وتعد العشبة التقليدية "جذر العرق سوس" هي الأعجوبة التي يمكن أن تثبت فائدتها للصحة بعدة طرق. خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ، يمكن أن يكون هذا الجذر مفيدًا للغاية لعلاج أعراض البرد والإنفلونزا ، والتي أصبحت شائعة للغاية. ولكن قبل أن نناقش كيفية القيام بذلك ، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن جذر العرق سوس:

طبيب البوابة: استخدامات عرق السوس للبرد والتهاب الحلق

ما هو جذر العرق سوس؟

عرق السوس ، المعروف أيضًا باسم "Sweetwood" ، هو عشب طبي تقليدي ذو رائحة عطرية ويستخدم في الشاي والمشروبات لإضافة النكهات. يستخدم على نطاق واسع في ممارسة الايورفيدا ويقال إنه يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

طبيب البوابة: استخدامات عرق السوس للبرد والتهاب الحلق

الفوائد الصحية لجذر العرق سوس:

يقال أن جذر العرق سوس يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ، مما يحافظ على صحة الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، ويخفف الإمساك ، ويمنع القرحة المعدية والمعوية. علاوة على ذلك ، من المعروف أنه يعزز المناعة ، ويبقي الأمراض والالتهابات بعيدة. يقال إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لأن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتجنب تراكم الترسبات في الشرايين. وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا للأيورفيدا ، يقلل جذر العرق سوس أيضًا من مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء اللائي يعانين من PCOD ، مما يعزز فرص الحمل.

طبيب البوابة: استخدامات عرق السوس للبرد والتهاب الحلق

كيفية استخدام العرق سوس في علاج نزلات البرد والتهاب الحلق؟

إلى جانب المساعدة في علاج العديد من الأمراض في الجسم ، يساعد عرق السوس في علاج السعال والبرد. إنه في الواقع علاج سريع لالتهاب الحلق وأعراض الجهاز التنفسي الأخرى.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام عرق السوس للتعافي من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، وخاصة السعال والتهاب الحلق.

طبيب البوابة: استخدامات عرق السوس للبرد والتهاب الحلق

طريقة اعداد شرب عرق السوس:

تغلى بضع أعواد من عرق السوس في الماء. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اشربه ببطء لعلاج التهاب الحلق . تخلط ملعقة من العسل مع القليل من مسحوق جذر العرق سوس في ​​ماء فاتر. هذا يمكن أن يساعد في علاج السعال الجاف . تؤخذ قطعة من الجذر مع بضع أوراق من التولسي أو نعناع الحديقة ، وتركه في قدر ماء على نار منخفضة لمدة 10 دقائق. صفي الأوراق والجذور واشربه ساخناً أو دافئاً . امضغه ببساطة. امضغ غصين من عرق السوس لعلاج التهاب الحلق وتغيير الصوت .

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