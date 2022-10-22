طبيب البوابة: 5 أنواع شاي تساعد في تقليل الانتفاخ ولكن ما هو الانتفاخ؟ انه الشعور بالامتلاء في المعدة ، والذي قد يكون غير مريح في بعض الأحيان. تشعر كأن بطنك تتمدد ، وتصبح منتفخة ويمكن أن تنفجر في أي وقت.

كلنا نمر بهذا الشعور من وقت لآخر. يتناول معظمنا بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للراحة ، ولكن هناك بعض أنواع شاي الأعشاب التي يمكنك تناولها للتخلص من هذه المشكلة. اشرب هذه الأنواع من الشاي في المرة القادمة لتشعر بالتحسن:

طبيب البوابة: 5 أنواع شاي تساعد في تقليل الانتفاخ

شاي الكركم

عندما نتحدث عن أي مشكلة في الجهاز الهضمي ، فإن شاي الكركم أمر لا بد منه. الكركم من التوابل القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تستخدم لعلاج الأمراض المختلفة. ستساعد إضافة رشة من الفلفل الأسود في امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الكركم بشكل أفضل وسيكون طعم الشاي جيدًا. يساعد الشاي في تخفيف اضطرابات المعدة مثل الغازات والانتفاخ ويساعد في سهولة حركة الأمعاء.

طبيب البوابة: 5 أنواع شاي تساعد في تقليل الانتفاخ

شاي الشمر

تستخدم بذور الشمر لفترة طويلة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والانتفاخ والإمساك. تحتوي البذور على مركب يعمل على إرخاء مرور الجهاز الهضمي الذي يساعد في إطلاق الغازات بسهولة ويوفر الراحة.

طبيب البوابة: 5 أنواع شاي تساعد في تقليل الانتفاخ

شاي النعناع

النعناع له نكهة باردة ومنعشة ، مما يساعد على تهدئة مشكلة الجهاز الهضمي. تحتوي أوراق النعناع على خصائص مرخية ومضادة للتشنج ، والتي توفر الراحة من تقلصات وتشنجات العضلات. يسمح بمرور الغاز بسهولة ويوفر الراحة.

طبيب البوابة: 5 أنواع شاي تساعد في تقليل الانتفاخ

شاي البابونج

كان البابونج جزءًا من الطب التقليدي لعلاج عسر الهضم والغازات والإسهال والغثيان والقيء. البابونج هو أحد الأعشاب التي تستخدم حتى الآن في صنع الأدوية لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة ولتقليل آلام البطن. عندما يضاف البابونج مع شاي أعشاب آخر ، فإنه يساعد في علاج اضطرابات الكبد والمرارة.

طبيب البوابة: 5 أنواع شاي تساعد في تقليل الانتفاخ

شاي الزنجبيل

الزنجبيل ممتاز لعلاج مشاكل المعدة. يستخدم بعض الأشخاص مكملات الزنجبيل لاضطراب المعدة وتقليل التقلصات والانتفاخ المعوي. يحتوي الزنجبيل على مركب جينجيرول النشط بيولوجيًا ، مما يساعد على تخفيف الانتفاخ. استخدم الزنجبيل الطازج لعمل الشاي لأنه يحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة.

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