طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو مهم للغاية للوظائف البيولوجية. يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

ينتج فيتامين د عن طريق الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس. نظرًا لأن الجسم يصنع هذا الفيتامين في ظل ظروف محدودة ، فهناك احتمال أن يكون ناقصًا في الجسم. هناك عدة أسباب لذلك: كثير من الناس يقيمون في أماكن تقل فيها أشعة الشمس ، وأحيانًا لا تمنحهم طبيعة العمل ونمط الحياة مجالًا كبيرًا للخروج في ضوء الشمس. في كثير من الأحيان ، يكون الجهل المطلق هو الذي يؤدي إلى نقص فيتامين (د) في البشر.

طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د

ماذا يحدث لجسمك عندما لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين د؟

نظرًا لأن فيتامين د يساعد في امتصاص الأمعاء للعديد من المعادن ، فإن نقص هذا الفيتامين سيؤثر على صحة أعضاء الجسم المعنية التي تعتمد بشكل أساسي على تلك المعادن.

على سبيل المثال ، يقوي الكالسيوم العظام ، لذلك عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من فيتامين د ، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان العظام.

عند الأطفال ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى الإصابة بالكساح ، مما يؤدي إلى نمو العظام اللينة التي تشوه الهيكل العظمي لديهم.

في البالغين ، قد يؤدي إلى حالة تسمى لين العظام حيث تصبح العظام لينة. هذه الحالة تختلف عن هشاشة العظام. في هشاشة العظام تصبح العظام مسامية وهشة.

طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د

ما هي أعراض نقص فيتامين د؟

الأعراض الشائعة المصاحبة لنقص فيتامين (د) هي: التعب ، وآلام في مناطق المفاصل ، وضعف العضلات ، وتغير في المزاج. يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى الإصابة بالصداع.

نظرًا لعدم وجود أعراض مميزة لفيتامين د ، غالبًا ما يمر نقصه دون أن يلاحظه أحد. لا يدرك الناس أنهم يعانون من نقص في هذا الفيتامين الأساسي ، إلا بعد فوات الأوان.

لذلك يوصى بشدة بإجراء اختبارات الدم لمستويات فيتامين (د) إذا شعرت أنك لا تحصل على قدر كافٍ من التعرض لأشعة الشمس.

طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د

المشكلات العصبية المصاحبة لنقص فيتامين د

بصرف النظر عن المشكلات المذكورة أعلاه ، فقد تم ربط فيتامين (د) بشكل كبير بصحة الدماغ. مساهمته في عمل الدماغ هي سبب تأثير نقصه على الوظائف الإدراكية. تم ربط نقص فيتامين (د) سريريًا بالأمراض العصبية والاضطرابات العصبية والنفسية والضعف الإدراكي والأمراض العصبية التنكسية.

أكدت الدراسات البحثية وظيفة فيتامين (د) باعتباره من الستيرويد العصبي وهو أمر حيوي لعمل الدماغ الطبيعي. قد تؤدي المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين إلى حالات تنكسية عصبية مثل التصلب المتعدد ومرض الزهايمر ومرض باركنسون والاضطرابات العصبية الإدراكية.

كما ربطت الدراسات أيضًا فيتامين (د) بالاكتئاب. وجدت دراسة بحثية نشرت عام 2017 في مجلة أبحاث السكري أن مكملات فيتامين (د) قد حسنت بالفعل الحالة المزاجية لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع 2.

طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د؟

على الرغم من التوافر الواسع للأدوية والمكملات ، إلا أن هناك بعض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د).

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي ، ومرض كرون حيث يمثل الهضم الطبيعي للدهون مشكلة ، قد يكون فيتامين د مشكلة.

يميل الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى انخفاض مستوى فيتامين د في الدم.

الأشخاص الذين خضعوا لجراحة المجازة المعدية حيث يتم إزالة الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة في الغالب ، سيكون هناك صعوبة في امتصاص فيتامين د.

قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أيضًا بنقص في هذا الفيتامين. هذا هو الحال مع أولئك النباتيين.

طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د

حالات طبية أخرى يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين د

يمكن للحالات الطبية مثل التليف الكيسي والداء البطني أن تمنع الأمعاء من امتصاص فيتامين د ، حتى عند تناول المكملات.

يمكن لأمراض الكلى وأمراض الكبد أيضًا أن تعيق قدرة الجسم على معالجة فيتامين د للاستخدام البيولوجي. ينظم الإنزيم الكبدي 25-هيدروكسيلاز من الكبد و 1-ألفا هيدروكسيلاز من الكلى عملية تحويل فيتامين د إلى الشكل الذي يمكن لجسم الإنسان استخدامه. سيؤثر نقص هذه الإنزيمات على مستوى الفيتامينات في الجسم.

طبيب البوابة: اضطرابات عصبية ترتبط بنقص فيتامين د

ما هي الحصة اليومية المطلوبة من فيتامين د؟

من الناحية المثالية ، يجب أن يتناول الشخص البالغ 10-20 ميكروغرامًا من فيتامين د يوميًا. في حين أن هذا هو المطلب العام للبالغين ، إلا أن الرضع والأطفال والمراهقين وكبار السن قد يحتاجون إلى المزيد.

تختلف كمية فيتامين د التي يحتاجها الفرد اختلافًا كبيرًا من فرد لآخر اعتمادًا على عدة عوامل بيولوجية وخارجية. يُنصح باستشارة الطبيب لمعرفة الجرعة الدقيقة.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: هذا الزيت يقلل التهاب المفاصل

جميلة البوابة: 5 أسباب تجعل شعرك يحب الحنة