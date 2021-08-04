طبيب البوابة: الأفكار والمشاعر السلبية التي يجب تجنبها بعد فقدان الحمل

يعتبر فقدان الحمل شائعًا جدًا بين النساء. ولكن نظرًا لقلة الحديث عنه، يظل من المحرمات في مجتمعنا...

في الآونة الأخيرة ، تحدث العديد من المشاهير عن تجاربهم مع الإجهاض ، ولفت انتباه الناس للعديد من المشاكل الأخرى المرتبطة به ، بما في ذلك ضعف الصحة العقلية.

نظرًا لأن النساء إما يخجلن من التحدث عن فقدهن للحمل أو يشعرن بالقلق بشأن ما قد يفكر فيه الآخرون بهن ، نقدم لك بعض الأشياء والأفكار والمشاعر التي يجب عليكِ تجنبها.

الشعور بالوحدة

الشعور بالفراغ هو أول ما يصيب المرأة التي تفقد طفلها حتى قبل ولادته. بالنظر إلى الأحلام والأمل والتطلعات المرتبطة بالطفل الذي لم يولد بعد ، فإن الأمر ليس سوى حزن على قلب المرأة ، عندما تفقد الطفل في بطنها. ومع ذلك ، فإن فقدان الحمل لا يعني أن عالمك قد انتهى. سوف تنعم بفرص أخرى وفرصة لتعيش كل أحلامك. لن يؤدي الاستسلام إلا إلى تثبيطك على عيش حياتك على أكمل وجه وستظل محطم القلب. خذ وقتك وحزنك ، لكن لا تعتقد أنك وحدك أبدًا.

لوم نفسك على كل شيء

يحدث الإجهاض بشكل طبيعي أو عن طريق الحوادث. ومع ذلك ، فإن كلا هذين الحادثين ليسا متعمدين. لا توجد أم تريد أن يموت طفلها. إذا كان لديك إجهاض وتعتقد أنه خطأك ، فأنت مخطئ تمامًا. كل امرأة تجربة مختلفة. بينما يمتلك البعض القدرة على المضي قدمًا ، يحتاج البعض الآخر إلى مزيد من الوقت. لا تلومي نفسك على ما حدث. اجعليها نقطة لانطلاق والتخطيط بكفاءة.

القلق مما سيقوله الناس

سيتحدث الناس دائما. بغض النظر عن ما تفعله. سواء لم يكن لديك طفل أو كان لديك طفل ، فسوف يقولون ما يجب عليك فعله. ومع ذلك ، بعد الإجهاض ، لا تفكري إلا في نفسك. صحتك العقلية ورفاهيتك الجسدية هي ما يجب إعطاؤه الأولوية مهما كان الثمن. لا تقلق بشأن ما سيقوله الناس. بدلاً من ذلك ، تحدث إلى أحبائك ونقل ما تشعر به. عندها فقط ستتمكن من المضي قدمًا.

تجاهل احتياجاتك الجسدية

هناك العديد من النساء اللائي يتحملن آلام فقدان الجنين ويخفون الأمر. خوفًا من الكشف عنها أو البقاء مشتتًا ، يقوم البعض بأداء واجباتهم فور حدوث الإجهاض. إلى جانب كونه خطيرًا ، يمكن أن يكون لهذا تأثير خطير على جسم المرأة وصحتها العقلية. في بعض الأحيان ، تشعر النساء بالارتباك الشديد لدرجة أنهن يركزن على عواطفهن أكثر من تركيزهن على التعافي.

إهمال العناية بالنفس قد يكون ضاراً

بشكل عام ، يجب على النساء اللواتي تعرضن للإجهاض التركيز على الرعاية الذاتية وتجنب الأفكار المحبطة والمضرة. يجب إعطاء الأولوية للصحة الجسدية والعقلية ويجب أن يكون التعافي هو التركيز الأساسي. لا تدعِ الأفكار السلبية تغيم على عقلك. كوني متفائلة ودعِ القدر يلعب دوره.

المزيد:

طبيب البوابة: نصائح لتعزيز احترام الطفل القصير لذاته

طبيب البوابة: دليلك الكامل للرضاعة الطبيعية في زمن كورونا