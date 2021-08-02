طبيب البوابة: دليلك الكامل للرضاعة الطبيعية في زمن كورونا

مع تأهب الحكومات في جميع أنحاء العالم ، خوفًا من ظهور موجة أخرى من كوفيد-19 ، لا تزال الأمهات الشابات غير متأكدات مما إذا كان عليهن المضي قدمًا في إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خوفًا من نقل الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة...

ومع ذلك ، توصي جميع الهيئات الوطنية والدولية بالإجماع أنه بغض النظر عن حالة الشخص المصاب بفيروس كوفيد ، يجب وضع جميع الأمهات والأطفال في ملامسة الجلد للجلد فور الولادة. يجب البدء بالرضاعة الطبيعية في أقرب وقت ، ويجب ممارسة الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأمهات المصابات بفيروس كورونا ارتداء قناع والحفاظ على نظافة اليدين المناسبة وتنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بدقة.

الأساس المنطقي وراء هذه التوصيات هو أن البيانات حتى الآن تظهر بوضوح أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الأم. عندما تصاب سيدة مرضعة بفيروس كورونا ، يبدأ جسدها في إنتاج مواد كيميائية مقاومة للأمراض (أجسام مضادة) تُفرز أيضًا في لبن الأم ، مما يوفر للطفل دواءً جاهزًا ضد فيروس كورونا. وحليب الأم هو الغذاء الطبيعي لطفل الإنسان الذي يساعد في بناء مناعة الطفل. الرضاعة الطبيعية هي صحة مدى الحياة. نحن نعلم أن الحالة المناعية للشخص هي عامل كبير في معركته ضد عدوى فيروس كورونا ، لذا فإن الاستنتاج المنطقي هنا هو الرضاعة الطبيعية.

بعض الأسئلة المتداولة في هذا السياق هي:

س: أنا مصابة بالكورونا ، وقد أنجبت للتو طفلاً ، فماذا أفعل؟

أ. أبقِ طفلك بالقرب منك ، وقومي بالرضاعة الطبيعية عند الطلب وارتدي قناعًا مناسبًا ، وحافظي على نظافة اليدين المناسبة ، واستمري في تطهير الأسطح التي تلمسينها بانتظام

س: أنا مصابة بفيروس كورونا ، هل يمكن لشخص آخر أن يعطي حليب ثدي لطفلي ، إذا قمت بضخه وإعطائه له؟

نعم ، ولكن ضع في اعتبارك أولاً شيئين- تأكدي من أن الشخص الآخر سلبي ، فربما يكون بدون أعراض ولكنه لا يزال إيجابيًا. لذا تأكدي من الحالة الصحية للشخص الذي يعطي الحليب لطفلك.

الرضاعة الطبيعية هي أكثر بكثير من مجرد طعام. إنه تطور الرابطة ، إنه الدفء والأمان والحب ويساعد على التطور السليم لوجه طفلك وفكه وأسنانه. لذا ، إذا كنت قادرة على الرضاعة الطبيعية مباشرة ، فافعل ذلك.

س: ماذا يحدث إذا كانت الأم المصابة بـكورونا مريضة ولا تستطيع إطعام الطفل مباشرة؟

يجب مساعدتها في شفط حليبها بانتظام وإرساله إلى الطفل. بمجرد أن تكون قادرة على ذلك ، يجب البدء في الرضاعة الطبيعية المباشرة.

س: أواجه تحديات في الرضاعة الطبيعية ، كيف يمكنني الرضاعة الطبيعية؟

تواصلي مع أي استشاري رضاعة متمرس في منطقتك. يجب أن يكون شخصًا مدربًا وماهرًا في دعم الرضاعة قادرًا على مساعدتك من خلال ذلك إما عن طريق استشارة شخصية أو عبر استشارة فيديو. إذا كنتِ مصابة بفيروس كورونا ومعزولة، فيمكنك إجراء استشارة فيديو.

س: كنت مصابة بفيروس كوفيد عندما ولدت ولم أكن أطعم طفلي ، والآن يبلغ عمر طفلي بضعة أسابيع ، وأشعر أن حليبي قد جف ، هل يمكنني استعادة مخزوني من الحليب؟ هل سيساعد طفلي إذا أرضعته؟

نعم. حتى لو لم تقومي بإطعام الطفل في البداية ، مع خطة مناسبة والصبر والمثابرة، يمكنك زيادة مخزون الحليب الخاص بك وكل قطرة من لبن الأم مهمة ، لذا فإن أي كمية من حليب الأم مفيدة. ابحثي عن استشاري رضاعة ذو خبرة يمكنه مساعدتك في ذلك.

س: ما هي التوصيات للحوامل / اللواتي لم يلدن بعد؟

تحدثي إلى طبيبك مسبقًا بشأن التلامس الفوري مع الطفل والبدء في الرضاعة الطبيعية في أقرب وقت ، مهما كانت حالة ال كورونا.

اقرئي توصيات منظمة الصحة العالمية.

اقرئي توصيات أمهات أصبن بفيروس كوفيد وارضعن من الثدي.

اطلبي المساعدة في الرضاعة الطبيعية في أقرب وقت ممكن إذا كنت تواجه تحديات. غالبية مستشاري الرضاعة ذوي الخبرة فعالين بنفس القدر حتى من خلال الاستشارات الافتراضية.

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