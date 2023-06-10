البوابة - تعتبر العديد من حالات الالتهاب المزمنة السائدة ، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية ، مصدر قلق رئيسي للصحة العامة. ولكن يمكن لاستخدام المكونات المضادة للالتهابات من الأيورفيدا تقليل مشاكل التنفس المتكررة. ومع ذلك ، هناك حاجة بالتأكيد إلى إرشادات الخبراء لفهم المكون الذي يلعب دورًا في إدارة صعوبات التنفس بين المرضى. تتطلب الأمراض الالتهابية تناول مكونات ذات طبيعة مضادة للالتهابات.

طبيب البوابة: الأيورفيدا يحل مشاكل التنفس



5 أعشاب طبيعية لعلاج مشاكل التنفس

الثوم والكركمين

الثوم والكركمين من المكونات التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في إذابة المخاط الذي يسبب الربو. نظرًا لكونها ساخنة بطبيعتها ، فإن هذه المكونات عند تناولها تتلامس مع احتقان المخاط ذو الطبيعة الباردة وتذيبه ، مما يقلل الالتهاب وينتج عنه تنظيف واضح للممرات الهوائية في الرئة ، مما يؤدي في النهاية إلى حل صعوبات التنفس لمرضى الربو. يمكن لمرضى الربو تناول هذه المكونات على شكل زيت وكبسولات وأقراص من بين طرق أخرى مختلفة.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على بعض التوابل التي لا تساعد فقط على إزالة المخاط من الحلق ولكنها تعمل أيضًا على تلطيف التهيج أو الحكة التي يعاني منها مريض الربو. المكونات الموجودة في الزنجبيل تعمل على استرخاء العضلات الملساء في مجرى الهواء. الزنجبيل طعام تقليدي خارق وقد استخدم في العديد من الأدوية والعلاجات لأكثر من 5000 عام. للحصول على أفضل النتائج، يمكن لمريض الربو نقع مسحوق الزنجبيل مع الجاغري أو استخدام نفس التركيبة للشاي. يمكن تناول هذا المزيج في الصباح الباكر على معدة فارغة. كلا المكونين رائعين لعلاج عدد من مشاكل الجهاز التنفسي ولهما تأثيرات مهدئة طويلة الأمد.

تولسي

تولسي ، وهو عشب شائع في الأيورفيدا ومتوفر في الغالب في متاجر الأعشاب الهندية، يحتوي على صفات مضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا التي لا تساعد فقط في مكافحة الالتهابات ولكنها تساعد أيضًا في تعزيز قوة الجهاز التنفسي للجسم.

كالمغ Kalmegh

هو مكون آخر من مكونات الايورفيدا التي تدعم علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادات الأكسدة ومضادة للبكتيريا ومحفزة للمناعة.

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