طبيب البوابة: التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ من الطفولة إلى سن الشيخوخة ، يمر جسمنا ببحر من التغييرات. يصيبنا سن البلوغ جميعًا ، لكنه يصيبنا جميعًا بشكل مختلف. عادة ، كل من الرجال والنساء عرضة للتغييرات الجسدية بين سن 9 إلى 13. ولكن في بعض الأطفال ، قد يبدأ في وقت مبكر.

عندما يتعلق الأمر بالفتيات ، فهناك العديد من المؤشرات التي تحدد التغييرات التي تحدث في حياتهن. يؤدي البلوغ بحد ذاته إلى تحول لا يؤثر فقط على مظهرهم الجسدي ، بل يؤثر أيضًا على وضعهم الاجتماعي.

طبيب البوابة : التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ

يمثل الحيض بداية انتقال الفتاة من الطفولة إلى مرحلة الأنوثة

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من المعتقد أنه عندما تحصل الفتاة على الدورة الشهرية ، فإنها تتحول إلى امرأة. في العديد من الثقافات ، يحمل هذا الانتقال أهمية كبيرة ويتم الاحتفال بها أيضًا من خلال الطقوس والاحتفالات. لكن من الناحية البيولوجية ، أثناء الحيض ، يمر جسد الأنثى بالكثير من التغييرات في أجسادهم. تصبح أثداءها طرية وممتلئة ويتغير مظهرها الجسدي الصبياني أيضًا.

طبيب البوابة: التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ

1. زيادة شعر الجسم

يسبب البلوغ العديد من التغييرات في جسد الفتاة. كما ذكرنا أعلاه فإنه يتضمن العديد من التغييرات الجسدية. عندما تبلغ الفتاة سن البلوغ ، تحدث عدة تحولات في الأنماط الهرمونية. يؤدي ذلك إلى نمو الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الإبطين والساقين وحول منطقة العانة. في البداية ، يكون خفيفًا وغير ملحوظ تقريبًا ، لكن بمرور الوقت يصبح داكنًا وسميكًا. في حين أنه أمر طبيعي ، يمكنك دائمًا اللجوء إلى طرق تقليدية لإزالته.

طبيب البوابة: التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ

2. التغييرات في المظاهر الخارجي

عندما تصل إلى سن البلوغ ، سوف تخضع لنمو جسدي. قد يزيد طولك بمقدار 4 بوصات في السنة ويُعرف هذا النمو السريع باسم "طفرة النمو". تصل غالبية الفتيات إلى أقصى ارتفاع لهن في سن 18 عامًا. ومع ذلك ، قد يختلف معدل النمو من شخص لآخر.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تشمل التغييرات الجسدية الأخرى كبر حجم الثدي وألمًا في منطقة الرحم، وتشكيل منحنيات جديدة على جسمك وغير ذلك الكثير. قد تلاحظ أيضًا تغييرات في مظهر وجهك.

طبيب البوابة: التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ

3. ظهور حب الشباب والبثور الجلدية

يمكن أن يؤدي البلوغ أيضًا إلى ظهور حب الشباب ومضاعفات جلدية عند الفتيات. قد يحدث على وجهك ورقبتك وظهرك ويمكن أن يكون مؤلمًا في بعض الأحيان. يمكن أن يساهم الإجهاد والحيض والتغيرات في الهرمونات في مشاكل بشرتك. علاوة على ذلك ، فإن استخدام الكثير من المكياج والفشل في تنظيف بشرتك يمكن أن يزيد الأمر سوءًا. ومع ذلك ، ستلاحظ أن مشاكل البشرة تتضاءل بمرور الوقت.

طبيب البوابة: التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ

4. إفرازات مهبلية وعدم الراحة

خلال فترة البلوغ ، قد يواجه جسد الأنثى مجموعة أخرى من المشاكل المرتبطة بالمهبل. قد تلاحظين إفرازات مهبلية وتشعرين بعدم الراحة إذا لم تقم بالغسل الكامل. في حين أن السوائل المهبلية طبيعية وتساعد في الحفاظ على انتظام المهبل ، فإن الرائحة الكريهة والحكة وعدم الراحة قد تدل على وجود عدوى. استشارة الطبيب ضرورية.

طبيب البوابة: التغيرات التي قد تحدث أثناء البلوغ

5. وعي أكثر تجاه الجسد

نظرًا لأن التغييرات التي تطرأ على مظهرك الجسدي باتت وشيكة ، فهناك احتمال كبير بأن تكون أكثر وعياً بجسمك مما كنت عليه في السابق. غالبًا ما تصاب الفتيات بدهون في أجسادهن أكثر من الأولاد. ومع ذلك ، فإن هذه تتحول إلى منحنيات بمرور الوقت أو حتى قد تؤدي إلى السمنة إذا لم يتم الاعتناء بها في الوقت المناسب. غالبًا ما تجعل التغييرات العديدة التي تطرأ على الجسم الفتيات أكثر وعيًا بأجسادهن المتغيرة. ومما يزيد من مصاعبهم التوقعات المجتمعية ، التي تحد أحيانًا من كيفية تصرفهم في الأماكن العامة.

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