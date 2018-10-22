طبيب البوابة: ما الذي تحاول الدورة الشهرية أن تخبرك به؟

تعرفي على أسرار أعراض الدورة الشهرية

التشنجات، الانتفاخ، التدفق الثقيل للدم، وآلام الظهر. لا تتوانى الدورة الشهرية عن مفاجأتك كل شهر بشيء جديد. ومن المفترض أن تمر كل امرأة ببعض الأيام السيئة. ولكن الدورة الشهرية ليست دائما مرتبطة بأعراض خارجية، في الواقع هناك رسائل خفية وراء الدورة الشهرية دعونا نتعرف اليها:

1. هل تعاني من فقر الدم؟

أيام التدفق الثقيلة هي إشارة واضحة على أنك تعاني من فقر الدم. وتشمل الأعراض التعب الشديد، والمظهر الشاحب، والدوخة أو الإغماء، وضيق التنفس. انتبهي، لأن فقر الدم يمكن أن يجعل دورتك التالية أسوأ وقد يقلل من قوتك على تحمل التقلصات.

هذه الحالة شائعة جدا بين النباتيات، لأنهن يتجنبن أفضل مصادر الحديد - اللحوم الحمراء. ولكن يمكنهن تناول الأطعمة النباتية الغنية بالحديد مثل التمور والفول السوداني والسبانخ والقرنبيط، من أجل رفع مستوى الحديد في جسمهم.

2.هل الغدة الدرقية بخير؟

الهرمونات تحرك الدورة الشهرية، والغدة الدرقية تلعب دورا كبيرا في تنظيم الدورة الشهرية الخاصة بك. كما انها تنظم التمثيل الغذائي والوزن أيضا. إذا لاحظت تغييرا طفيفا في الدورة، مثل التدفق الخفيف أو الكثيف، وعدم انتظام التواريخ، وما إلى ذلك أنتِ بحاجة إلى استشارة الطبيب وفحص مستويات الغدة الدرقية.

3. هل قمت بفحص بطانة الرحم؟

تشنجات الدورة لا تطاق؟ هناك احتمال بأنك تعانين من مشكلة في بطانة الرحم، وهي حالة حيث توجد خلايا مثل بطانة الرحم في أجزاء أخرى من الجسم. الطريقة الوحيدة لخروجها هي من خلال الدورة الشهرية. إذا كان التشنجات تستمر لمدة يومين، ومؤلمة، فأنت بحاجة إلى رؤية الطبيب.

4. هل تتناولين الطعام بشكل جيد؟

إذا كان مؤشر كتلة الجسم الخاص بك أقل من 18 أو كنتِ تتناولين كمية قليلة من الطعام، فهذا يمكن أن يكون عاملا مساهما في دورتك الشهرية. عدم تناول الأطعمة الصحية أو عدم تناول ما يكفي، يمكن أن يؤثر على تدفق الدورة. غياب الحيض أثناء فقدان الوزن السريع هو أيضا علامة على اضطراب الأكل. الإفراط في ممارسة الرياضة سيئ أيضا للدورة.

5. هل أنتِ متأكدة أنك لستِ مريضة بالسكري؟

النساء البدينات اللاتي غالبا ما تتوقف دورتهن مؤقتا ربما يعانين من مرض السكري من النوع الثاني. تؤثر مقاومة الانسولين أيضا على المبايض. فالنساء المصابات بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الدورة الشهرية قبل بلوغهن الثلاثين عاما. كما أنها تزيد من فرص الحصول على دورات أطول، وأكثر كثافة، في وقت مبكر كل شهر.

6. ربما لديك اورام حميدة في عنق الرحم؟

الأورام الحميدة الصغيرة، وتسمى الاورام الحميدة في عنق الرحم، تنمو في عنق الرحم. ويمكن أن تسبب دورات كثيفة بشكل غير طبيعي، البقع، والنزيف بعد ممارسة الجنس، والعديد من المضايقة المتعلقة بالمنطقة المهبلية. حوالي 4% من النساء في العالم يصبن بالورم الحميد في عنق الرحم.

7. أنتِ تعانين من الضغط والاجهاد

التعرض للكثير من الإجهاد، يمكن أن يجعل دورتك الشهرية غير منتظمة. وهناك خوف كبير من الاصابة بانقطاع الطمث المبكر. وهذا سببه الإجهاد. إذا كنت تتعاملين مع خطوة كبيرة في حياتك، فمن الطبيعي بالنسبة لك أن تكون الدورة غير نظامية. معالجة الإجهاد يمكن ان تعيد الأمور الى نصابها الصحيح.

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