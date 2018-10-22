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طبيب البوابة: ما الذي تحاول الدورة الشهرية أن تخبرك به؟

طبيب البوابة: ما الذي تحاول الدورة الشهرية أن تخبرك به؟
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