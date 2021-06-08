طبيب البوابة: العنف الأسري التعرف على الأنماط وطلب المساعدة

مع زيادة عدد حالات العنف الأسري في ظل جائحة كورونا، أصبح من الضروري تعريف المشكلة والحلول للحد من انتشارها وضبطها ومد يد العون الى النساء والفتيات والفئات الأخرى التي تتعرض للعنف الأسري في المنازل دون رعاية نفسية وجسدية...

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ما هو العنف الأسري؟ تُعرِّف الأمم المتحدة العنف المنزلي بأنه "نمط من السلوك في أي علاقة يُستخدم لكسب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على شريك حميم". يمكن أن يشمل ذلك أي سلوك يخيف أو يرهب أو يرهب أو يتلاعب أو يؤذي أو يهين أو يلوم أو يجرح أو يجرح شخصًا ما. لا يقتصر الإساءة على العنف الجسدي فقط. يمكن أن يكون جنسيًا أو عاطفيًا أو نفسيًا أيضًا.

أنماط التعرف على العنف الأسري

هناك العديد من الأنماط السلوكية التي تدل على العنف المنزلي. يحتاج المرء إلى التعرف عليهم من أجل تحديد ما إذا كانوا في علاقة مسيئة أم لا.

فيما يلي 7 أنماط من هذا القبيل:

شريكك يناديك بأسماء أو يهينك أو يحبطك . يمنعك أو يثبط عزيمتك عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو مقابلة أفراد العائلة أو الأصدق اء. يتحكم في كيفية إنفاق الأموال، وأين تنفق، والأدوية التي تتناولها أو ما ترتديه . يغضب عند شرب الخمر أو تعاطي المخدرات . يحاول التحكم فيما إذا كان بإمكانك رؤية مقدم رعاية صحية مثل طبيبة أو ممرضة . يهددك بالعنف أو بسلاح . يؤذيك جسديا أو أطفالك أو حيواناتك الأليفة . يخبرك أن السلطات لن تساعدك .

أين تطلب المساعدة؟

إذا كنت تواجه عنفًا منزليًا على يد شريكك ، فيمكن أن تساعدك الموارد التالية:

1. اتجه إلى صديق موثوق أو أحد أفراد أسرتك أو جارك أو زميلك في العمل.

2. اتصل بخط ساخن للتدخل والإحالة إلى الموارد ، مثل ملاجئ النساء.

3. مأوى محلي للنساء أو مركز أزمات.

4. مركز استشارات أو صحة نفسية.

5. مركز شرطة محلي أو محكمة.

ضع خطة أمان للتعامل مع العنف:

بعد أن تقرر الهروب من المعتدي ، من المهم جدًا وضع خطة أمان للقيام بذلك. إليك كيف يمكنك القيام بذلك.

1. اتصل بملجأ النساء أو خط المساعدة الخاص بالعنف المنزلي للحصول على المشورة. تأكد أيضًا من الاتصال في وقت آمن عندما لا يكون المعتدي في الجوار أو من مواقع آمنة أخرى.

2. احتفظ بحقيبة طوارئ جاهزة تحتوي على العناصر التي ستحتاجها عند المغادرة.

3. احتفظ بالحقيبة في مكان آمن مع الأوراق الشخصية المهمة والمال والأدوية.

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