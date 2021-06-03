ماذا تفعل عندما تعبث ضغوط العمل بعلاقتك العائلية؟

نحن نعيش في وقت يتحرك فيه كل شيء بسرعة كبيرة. سواء كان ذلك في حياة الناس أو علاقاتهم أو الرسم البياني الوظيفي أو غير ذلك...

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على الرغم من أن كل هذه الأشياء تؤدي إلى النجاح في كثير من الحالات، إلا أنها تؤدي بالنسبة للعديد من الأشخاص إلى التوتر والقلق وانهيار العلاقات. وبالتالي ، من المهم جدًا عدم الانجراف في هذا السباق. لأنه إذا لم تفعل ذلك ، فسوف يعيق كل جوانب حياتك. علاوة على ذلك ، إذا كان ضغط العمل يفسد علاقتك ، فإليك ما عليك القيام به.

عبر لشريكك عما تشعر به

من المهم جدًا أن يعرف شريكك ما تشعر به. لا يمكن القيام بذلك إلا عندما تعبر عن ذلك لهم. يجب أن يعلموا أن ضغط العمل هو الذي يجعلك تتصرف بطريقة معينة. سيضمن هذا أيضًا الشفافية بينكما. سيكون من الأسهل عليهم أيضًا مساعدتك في التعامل مع هذا الأمر.

مارسوا هواية جديدة أو قديمة معًا

إذا أدركت أن جدول عملك المزدحم يؤثر على علاقتك ، فقد حان الوقت للقيام ببعض السيطرة على الضرر. تحدث إلى شريكك وفكر في ممارسة هواية معًا. حتى لو كان في عطلة نهاية الأسبوع أو لمدة ساعة بعد العمل ، فإن الهواية ستساعدك على الترابط والتوتر.

التواصل مع الأصدقاء والعائلة بشكل منتظم

يلعب الأصدقاء والعائلة دورًا مهمًا في حياتك. لديهم دائمًا ظهرك ويمكنك التصرف بشكل طبيعي من حولهم. وبالتالي ، حاول أن تكون على اتصال معهم قدر الإمكان. سوف يساعدك على الخروج من وضع المكتب الخاص بك ويساعدك على الاسترخاء والتواصل مع الناس.

خذا بعض الوقت كل يوم للاسترخاء واستعادة النشاط

بمجرد عودتك إلى المنزل ، افصل أجهزتك الرقمية واقضِ بعض الوقت مع شريك حياتك. استمع إلى الموسيقى أثناء تناول العشاء معًا أو مجرد المشي في الحديقة القريبة. لا يجب أن يكون شيئًا غريبًا. حتى اللحظات الصغيرة مع شريكك تحسب.

مارسا بعض النشاط البدني

قم بتضمين نوع من النشاط البدني في روتينك اليومي. يمكن أن يكون أي شيء من الجمنازيوم إلى اليوجا إلى ممارسة الرياضة. هذا يساعدك على التخلص من التوتر ويجعلك تشعر بالإيجابية مع أن تصبح أكثر لياقة.

التفكير

فكر فيما تريده من الحياة. أو اطرح على نفسك أسئلة مثل: هل ضغوط العمل تستحق العناء؟ أو كيف ستشعر لو كنت مكان شريكك؟ كل هذا سيساعدك في الحصول على بعض الوضوح والمنظور للأشياء التي كانت تحدث.

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