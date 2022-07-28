طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك قد يبدو هذا غريبًا بالنسبة للكثيرين منا. بصراحة نحن نحب القيلولة، ولا يوجد شيء يسمى القيلولة المتكررة! القيلولة دائمًا قصيرة ولا تكفي أبدًا للكثير منا. لطالما سمعنا أثناء نشأتنا أن النوم والقيلولة مفيدان لصحتنا.

ومع ذلك ، فقد وجدت إحدى الدراسات سبباً قد يدعو الكثيرين منا الى التفكير مرتين قبل أخذ القيلولة . نُشرت الدراسة في مجلة Hypertension، وهي مجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية ، وقد أجرتها مجموعة من الباحثين من جامعة Central South University ، تشانغشا ، هونان ، الصين.

طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة غالبًا ما يكون لديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ، الأمر الذي يلفت انتباهنا إلى حقيقة أن القيلولة مفيدة للصحة.

القيلولة هي فترة نوم قصيرة يتم أخذها غالبًا أثناء النهار. على عكس نوم الليل ، فإن القيلولة نهارية قصيرة وتتقطع بسهولة. في العديد من المنازل، يأخذ الناس قيلولة بعد الغداء. القيلولة مرتبطة أيضًا بالهضم.

ومع ذلك ، على الرغم من العديد من الفوائد الصحية ، فإن القيلولة لساعات يمكن أن تعرض صحتك للخطر.

طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك

ماذا تقول الدراسة عن القيلولة؟

تقول الدراسة أن القيلولة ليست ضارة بالصحة ولكن عندما يأخذ الناس قيلولة أثناء النهار نتيجة قلة النوم أثناء الليل ، فإنها تصبح مشكلة.

قلة النوم أثناء الليل تعيق الصحة العامة للفرد. النوم غير الكافي لا يمنح الجسم النوع المناسب من الراحة من أجل تجديد شبابه قبل العودة إلى العمل.

طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك

تفاصيل الدراسة

تم إجراء الدراسة على 3،58،451 مشاركًا من Biobank في المملكة المتحدة لم يشكوا من ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية خلال بداية الدراسة.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع عدم القيلولة مطلقًا ، فإن القيلولة المتكررة ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي ، والسكتة الدماغية ، والسكتة الدماغية.

تمت دراسة المشاركين على أساس عينات الدم والبول واللعاب ومدة القيلولة بشكل منتظم لمدة 4 سنوات.

طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك

خطر القيلولة

ليست هذه هي الدراسة الوحيدة فقط ، فقد تحدثت العديد من الدراسات الأخرى عن مخاطر الإفراط في القيلولة.

فقد ربطت دراسة بحثية أجريت عام 1996 بين القيلولة أثناء النهار وحدوث أعراض الاكتئاب. وقالت أيضا إن أولئك الذين أخذوا قيلولة بشكل متكرر خلال النهار من المرجح أن يكونوا يعانون من زيادة الوزن. "الأشخاص الذين أخذوا قيلولة متكررة أثناء النهار كانوا أكثر ميلاً للإبلاغ عن مشاكل النوم ليلا أكثر من الذين ينامون في فترات متكررة وكانوا أكثر عرضة لأن يكونوا من الذكور وسكان المدن ، للإبلاغ عن المزيد من أعراض الاكتئاب ، ومحدودية النشاط البدني ، والمزيد من الضعف الوظيفي ، وكانوا أكثر ميلاً لزيادة الوزن، وفقاً للدراسة.

وجدت دراسة بحثية قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية زادت بنسبة 34٪ لدى أولئك الذين يأخذون قيلولة طويلة. بالنظر إلى القيلولة الطويلة التي تزيد عن 60 دقيقة ، وجدت الدراسة أنها مرتبطة أيضًا بخطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 30٪.

طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك

كيف تأخذ قيلولة؟

للقيلولة العديد من الفوائد الصحية ؛ يمكن أن توفر للجسم قدرًا مناسبًا من الإجهاد أثناء النهار ولكن فقط إذا تم القيام به بالطريقة الصحيحة. يوصي خبراء الصحة بأخذ قيلولة لبضع دقائق بدلاً من النوم لساعات أثناء النهار. يقول الخبراء إن القيلولة تتغلب على التعب وتحافظ أيضًا على كفاءة الدماغ في العمل. يجب أن تتراوح مدة القيلولة المثالية بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة.

طبيب البوابة: القيلولة المتكررة تشكل خطراً على حياتك

لماذا يأخذ الناس قيلولة؟

السبب الواضح وراء القيلولة هو الشعور بالتعب والتفسير الوحيد المحتمل لهذا التعب هو عدم الحصول على ما يكفي من النوم أثناء الليل.

يعد استخدام الأدوات ، واتباع نمط الحياة المتمثل في البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر والنوم حتى وقت متأخر من الصباح، وتعاطي المخدرات ، والإفراط في استهلاك الكحول ، والإجهاد المفرط من الأسباب الشائعة التي تجعل الناس هذه الأيام لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أثناء الليل.

الكثير من الناس ، خاصة مدمنو العمل، يعتبرون النوم مضيعة للوقت ويعتقدون أن أجسامهم يمكن أن تعمل حتى مع الحد الأدنى من النوم. ومع ذلك ، يجب أن نفهم أن النوم نشاط بيولوجي مهم ويجب تطبيقه بحذر شديد. تذكر بأن الإنسان البالغ يحتاج إلى 8 ساعات كحد أدنى من النوم كل يوم.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ما هي قيلولة القطط التي يعاني منها الأطفال الرضع؟

طبيب البوابة: نوم طفلك في هذه الوضعية يضعه في خطر كبير