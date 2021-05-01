طبيب البوابة: نوم طفلك في هذه الوضعية يضعه في خطر كبير

على الرغم من توخي الحذر أثناء وضع الطفل الرضيع في سريره للنوم بطريقة مريحة وآمنة يمكن أن تحدث بعض الأخطاء...

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يبدأ طفلك بالتدحرج على جانبه في سن 4-5 أشهر من ولادته، وستجدينه غالبًا مستلقياً على بطنه مما يجعلك تتساءلين عما إذا كان هذا هو الوضع الذي يكون طفلك أكثر راحة فيه وهل يجب أن تجعليه ينام فيه. دعينا نحذرك من ارتكاب هذا الخطأ.

لماذا يعتبر الاستلقاء على البطن خطرا على الرضع؟

"الظهر هو الأفضل" - هذه هي القاعدة الأساسية لجعل طفلك ينام بسلام وآمان. كشفت العديد من الدراسات التي أجريت لفهم أفضل وضعية النوم للأطفال أن استلقاء الطفل على بطنه يزيد في الواقع من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) ، والموت اختناقاً. لذلك يجب أن تكوني حذرة بشأن ذلك وأن تديري طفلك على ظهره كلما رأيته مستلقياً على بطنه.

كيف يساعد النوم على الظهر؟

وفقًا لتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، فإن جعل الأطفال ينامون على ظهورهم هو الأفضل لهم في عامهم الأول. يساعد الاستلقاء على الظهر في تحسين تدفق الهواء في الجسم. يخشى معظم الآباء من وضع طفلهم الصغير على ظهره لان ذلك قد يزيد من خطر الاختناق. ولكن وفقًا للخبراء ، لا ينبغي على الآباء القلق حيال ذلك لأن تشريح مجرى الهواء للأطفال الرضع وردود الفعل المنعكسة تمنع حدوث ذلك. إذا كان هذا هو وقت القيلولة أو النوم لساعات طويلة في الليل ، فيجب أن تكون متسقًا مع وضع النوم.

متى يكون من الآمن استلقاء الطفل على البطن؟

وفقًا لبعض الخبراء ، يجب أن تستمري في جعل طفلك ينام على ظهره حتى عيد ميلاده الأول. في حالة استدارتها إلى البطن أثناء النوم ، يجب عليك لفها على ظهرها. بعد بلوغ السنة الأولى من العمر ، يستطيع الطفل عمومًا الجلوس لوحده دون دعم مما يعني أن نظام رأسه وجذعه قد تعزز ويمكنه التحكم بهم بسهولة. لذلك ، إذا شعر بالاختناق، فيمكنه التراجع بسهولة في وضع مريح.

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