البوابة - يقوم البعض بأخذ الهواتف النقالة إلى الحمام واستعمالها حتى أثناء الجلوس على مقعد المرحاض. يقومون بتصفح التطبيقات والرد على رسائل العمل وحتى المكالمات. لكن الجلوس على مقعد المرحاض مع وجود الهاتف المحمول في يدك قد يعرضك لأكثر مسببات الأمراض فتكًا.

طبيب البوابة: الهواتف النقالة بعوضة العصر الرقمي

لماذا يجب أن تتوقف هذه العادة السيئة؟

مقاعد المراحيض هي مرتع لتكاثر الجراثيم. أثناء الجلوس على مقعد المرحاض يمكن أن نحمل الكثير من الجراثيم على أيدينا وثيابنا وفي النهاية يمكن أن نضعها في فمنا وأعيننا وأنفنا، ووفقًا للتقارير ، يمكن أن تعيش هذه الجراثيم على شاشات الهاتف المحمول لمدة تصل إلى 28 يومًا. يقول الخبراء، "يمكن أن تحمل الهواتف الذكية ما يصل إلى عشرة أضعاف الجراثيم من مقاعد المراحيض ، ومن وجهة نظر النظافة ، توصف الشاشات التي تعمل باللمس بأنها (بعوضة العصر الرقمي) لأنها ناقلات للأمراض المعدية تماماً مثل البعوض. عندما نلمس الأسطح المشتركة ثم نستخدم شاشة الهاتف الذكي يكون هناك خطر انتقال للتلوث، ثم يصبح الهاتف نفسه مصدرًا للعدوى.

طبيب البوابة: الهواتف النقالة بعوضة العصر الرقمي

ما هي الجراثيم التي نتحدث عنها؟

الجراثيم الشائعة الموجودة على مقعد المرحاض هي المكورات العنقودية الذهبية ، وهناك سلالات أخرى من المكورات العنقودية ، والتي توجد أيضًا على مقاعد المرحاض ، وهي ضارة بنفس القدر للإنسان. تسبب هذه الأمراض التهابات المسالك البولية في الغالب ، حيث يتعرض المرء على مقعد المرحاض أيضًا للإشريكية القولونية والمكورات المعوية والسالمونيلا والشيغيلا والكامبيلوباكتر.

طبيب البوابة: الهواتف النقالة بعوضة العصر الرقمي

ما هي الإصابات التي يحتمل أن تصاب بها؟

مع خطر وجود العديد من مسببات الأمراض الضارة ، مثل آلام البطن والإسهال والعدوى والتسمم الغذائي ، يمكن أن يكون المرء معرضًا لخطر العديد من المضاعفات أيضاً. من المحتمل أيضًا أن تصاب بالتهابات جلدية مثل الخراجات والتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية وحتى التسمم الغذائي.

طبيب البوابة: الهواتف النقالة بعوضة العصر الرقمي

كيف يؤذيك استعمال الهواتف النقالة؟

حذر خبراء الصحة من عادة الجلوس على مقعد المرحاض مع الهاتف بيدك لفترة أطول من المطلوب. فالجلوس على مقاعد المرحاض لفترة أطول يزيد من خطر الإصابة بالبواسير، لأن هذا يزيد الضغط على المستقيم. يوضح الخبراء في مايوكلينيك أن "الأوردة حول فتحة الشرج تميل إلى التمدد تحت الضغط وقد تنتفخ وتتطور الى البواسير من زيادة الضغط في أسفل المستقيم بسبب الجلوس لفترات طويلة في المرحاض".

يمكن أن يتسبب الاستعمال المفرط للهواتف النقالة أيضًا في حدوث إصابات مثل التعثر والسقوط لأن اهتمام الفرد ينصب في الغالب على الهاتف.

النظافة العامة

يجب أن نتبع جميعًا نظافة اليدين بعد استخدام الحمام، يجب غسل اليدين بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض ، وتجنب الهواتف أو تنظيفها بالجل المعقم إذا اضطرت لأخذها معك.

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