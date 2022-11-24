طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل مع كل الهرمونات الهائجة أثناء الحمل ، من الطبيعي جدًا الشعور بالإثارة والترطيب. قد يصل الدافع الجنسي إلى مستوى عالٍ حيث قد ينتهي بك الأمر إلى التفكير في الجنس طوال الوقت! على عكس ما قد يقوله البعض ، من الآمن تمامًا ممارسة الجنس أثناء الحمل ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. حتى أن ممارسة الجنس أثناء الحمل لها بعض الفوائد!

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل

نشوة جنسية أفضل

الجماع أثناء الحمل يمكن أن يؤدي الى فرص أكبر لحدوث هزات جماع قوية. الحمي يسبب زيادة في تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وهذا يمكن أن يسبب نشوة جنسية قوية وحسية غير مسبوقة.

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل

لياقة بدنية أقوى

إذا كان الحمل والحالة المزاجية غير جيدة لممارسة الرياضة ، فإن الجماع يمكن أن يساعدك في حرق بعض السعرات الحرارية التي تشتد الحاجة إليها. ستشعر أنت وشريكك باللياقة والصحة. وسوف يمنحك اندفاع الأدرينالين الذي يصعب تجاهله.

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل

ترابط أفضل بين الشركاء

يمكن لفترات الجماع أثناء الحمل أن تحسن العلاقة بينك وبين الشريك. قد يكون التعامل مع الحمل محمومًا ولكن ممارسة الجنس يمكن أن تكون ممتعة بشكل لا يصدق. سيقربكما ويزيد من مستويات العلاقة الحميمة بينكما.

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل

تقوية جهاز المناعة

وفقًا للدراسات ، يزيد الجنس من الـ IgA ، وهو جسم مضاد ، يساعد في الوقاية من نزلات البرد والالتهابات والمشاكل الصحية الأخرى. يحتاج المرء إلى توخي الحذر الشديد بشأن الإصابة بالمرض أثناء الحمل ، وإذا كان الجنس يمكن أن يساعدك على القيام بذلك ، فلما لا؟4

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل

إطلاق الإندورفين

يمكن للجماع أثناء الحمل أن يعطي هزات قوية وحسية. وفي هذه العملية ، تطلق هزات الجماع الإندورفين في الجسم مما يساعدك أنت والجنين على الشعور بالاسترخاء والسعادة. ستشعرين بالهدوء والسلام.

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل

تحسين المخاض أثناء الولادة

عندما يكون لديك هزات جماع قوية، فإن تقلصات عضلات الحوض تقوي الجزء ، مما يخفف من آلام المخاض في هذه العملية. كما أنه يحسن التحكم في المثانة مما يمنع أي تسرب عرضي أثناء المخاض. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعافي سريع وصحي بعد الولادة.

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