5 طرق بديلة لإنجاب الأطفال دون ممارسة الجنس كلنا نعرف أنه من أجل الحمل ، يجب إدخال الحيوانات المنوية الى مركز الإخصاب بالبويضة. ويبدأ الحمل عندما تنغرس البويضة الملقحة في جدار الرحم ، وبعد ذلك تنمو لتصبح جنينًا وهكذا.

تقليديًا يُنظر الى الجنس على أنه الطريقة الأكثر طبيعية للحمل، إلا أن هناك بدائل أخرى متاحة الآن للأشخاص الذين لا يستطيعون الحمل عن طريق الجنس أو الذين لا يرغبون في ممارسة الجنس للحمل.

5 طرق بديلة لإنجاب الأطفال دون ممارسة الجنس

بعض هذه البدائل كالتالي:

التلقيح داخل الرحم (Intrauterine insemination)

التلقيح داخل الرحم (IUI) هو نوع من التلقيح الاصطناعي الذي يستخدم غالبًا لعلاج العقم. خلال هذا الإجراء ، يتم وضع الحيوانات المنوية مباشرة في الرحم باستخدام قسطرة صغيرة. الفكرة والهدف هو زيادة فرص الإخصاب عن طريق إدخال عدد من الحيوانات المنوية السليمة الى البويضة. ومن ثم زيادة فرص الحمل.

أطفال الأنابيب ( In Vitro Fertilization )

خلال عملية التلقيح الصناعي (IVF) ، يتم سحب البويضات الناضجة من المبايض وتخصيبها بالحيوانات المنوية في المختبر. يتم بعد ذلك نقل البويضة الملقحة أو الجنين وإيداعها في الرحم. تستغرق الدورة بأكملها حوالي ثلاثة أسابيع وأحيانًا قد تستغرق العملية وقتًا أطول، اعتمادًا على الطريقة التي ترغب في متابعة الخطوات بها.

طريقة Turkey Baster

تعرف أيضًا باسم التلقيح داخل عنق الرحم (Intracervical Insemination) هي الطريقة الأكثر استخدامًا للتلقيح المنزلي. يتم إجراء العملية باستخدام حقنة بدون إبرة لحقن الحيوانات المنوية بالقرب من عنق الرحم. من المهم أن يتم التلقيح في المنزل بشكل صحيح أو قد يكون محفوفًا بالمخاطر. يجب على المرء التأكد من أنهم يستخدمون كوبًا معقمًا وجافًا لجمع السائل المنوي ومحقنة معقمة بدون إبرة للتلقيح.

الأم البديلة ( Surrogacy )

وهو الطريقة الأكثر شعبية بين المشاهير، بحيث تحمل الأم البديلة وتلد طفلًا لزوجين أو شخصًا آخر. أثناء الاجراء، يتم زرع بويضة مخصبة أو جنين في رحم الأم البديلة التي تحمل الطفل وتلده.

رذاذ الحمل

رذاذ الحمل هو عندما يصل السائل المنوي إلى منطقة المهبل الخارجية (عن طريق الخطأ أو عن قصد) دون الجماع ويؤدي إلى الحمل. كل ما يتطلبه الأمر هو أن يشق السائل المنوي طريقه إلى منطقة الفرج أو المهبل. يُعرف هذا أيضًا باسم "الحمل البكر".

طبيب البوابة: 6 فوائد للجماع أثناء الحمل