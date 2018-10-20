طبيب البوابة: 1 ملعقة طعام فقط لإراحة أحشاءك

الجهاز الهضمي هو آلية معقدة للغاية وتمثل عملية الهضم عملية معقدة للغاية. لا يمكن لجسم الإنسان الحصول على المواد الغذائية الأساسية من الطعام ويمكن أن تتدهور الصحة العامة نتيجة لذلك إذا كان هناك ضعف في قيمتها.

تتراكم المواد السامة والنفايات في أجسامنا وتسبب العديد من المشكلات الصحية عندما تتأثر عملية الهضم سلبًا.

لذلك من المهم للغاية القيام بتنظيف كامل للجسم مرتين على الأقل في السنة واستهلاك الأطعمة الصحية. استخدمي هذه الطريقة لمنع تراكم النفايات والسموم في أجسادنا.

الوصفة:

5 أكواب من الماء المغلي

150 غ من الخوخ/ البرقوق

150 غرام من التمور

الطريقة:

يغلى الماء في إناء ، وبمجرد وصوله إلى نقطة الغليان ، يضاف التمر و الخوخ/ البرقوق. يترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة ثم يرفع عن الحرارة ويترك ليبرد.

تستهلك ملعقة كبيرة من هذه الوصفة على معدة فارغة في الصباح. سيحسن هذا المزيج القوي عملية الهضم ويساعدك على التخلص من العديد من مشاكل الهضم مثل الإمساك وإزالة المواد السامة من الجسم وتحسين صحتك العامة.