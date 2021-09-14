فنجان القهوة : كيف يؤثر على صحتك العقلية والنفسية؟

وفقًا للعلم ، فإن شرب القهوة له العديد من الفوائد الصحية. في الوقت نفسه ، ليس هناك من ينكر أنه من المحتمل أن يتسبب في آثار سلبية على صحتنا...

تساعدك القهوة على البقاء يقظًا ، وتحسن مزاجك ، ومستوى تركيزك ، وتزيد من كفاءة عقلك. قد توفر لك حبوب القهوة أيضًا فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. لا يمكنك الاستمتاع بكل هذه الفوائد الصحية إلا إذا قمت بتخمير فنجان قهوتك بشكل صحيح.

نعم لقد قرأتها بشكل صحيح! قد تكون محترفًا في تحضير فنجان الكافيين المفضل لديك ، ولكن يمكن أن تسوء الأمور بسهولة إذا لم تكن حذرًا.

ما فائدة القهوة لعقلك؟

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي من خلال التفاعل مع مستقبلات الأدينوزين. عندما يرتبط الكافيين بهذه المستقبلات العصبية ، فإنه يحفز الجهاز العصبي المركزي ، مما يجعلك تشعر باليقظة. تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يعزز وظائف المخ على المدى القصير. يمكن أن يحسن مزاجك وانتباهك وقدرتك على التعلم ووقت رد الفعل والوظائف العقلية الأخرى. لقد قمنا بإدراج هذه الأشياء التي يصنعها معظم عشاق القهوة والتي يمكن أن تقلل من هذه الفوائد.

الاستهلاك المفرط للقهوة

من الناحية المثالية ، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من كوبين من القهوة في اليوم. 250 مل من الكافيين لا يؤذيك بأي شكل من الأشكال. يمكن أن يؤدي تجاوز ذلك إلى آلام في البطن ، ونوبات صرع ، وزيادة مستويات حمض الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها ، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب. كل هذه العوامل بمرور الوقت يمكن أن تقلل من طول العمر. يمكن أن يزيد أيضًا من مستوى القلق والأرق لديك ويجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت.

الكثير من السكر المضاف

يحتوي السكر المكرر على سعرات حرارية فقط وخالي من العناصر الغذائية. إذا كنت بالفعل مدمنًا على الكافيين وتستخدم السكر المكرر، فإن الأمور تصبح أكثر ضررًا. قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى انهيار الطاقة وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وحتى مرض السكري. حاول أن تستهلك كميات أقل من السكر واستبدله إن أمكن ببدائل التحلية الصحية مثل العسل. حتى إضافة مسحوق القرفة يمكن أن يضيف التحلية إلى قهوتك.

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