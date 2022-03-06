طبيب البوابة: تجنب هذه الأساليب التربوية الثلاثة لا يمكن التنبؤ بشخصية الأطفال، وكذلك أفعالهم. في بعض الأحيان قد يرتكب طفلك أخطاء لم تكن لتتوقعها من قبل، وفي أوقات أخرى، يمكنه فعلاً تجاوز الحد، مما يجعلك عاجزًا في الموقف المحدد. رد الفعل الفوري في مثل هذه المواقف هو رد الفعل المتهور. يمكن للوالدين أن يصبحوا عدوانيين جسديًا أو يقولون أشياء قد تضر بتقدير طفلهم لذاتهم. يمكن أن تؤدي أساليب تربية الأطفال هذه إلى سلوك انعزالي عند الأطفال بحيث لا يفكرون فيها بشكل أساسي في أي تغييرات في سلوكهم.

بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن تسأل نفسك عن سبب توبيخ طفلك أو معاقبته. ما الذي ترغب في رؤيته في سلوك طفلك؟ من يفهم الطفل ما هو الخطأ في سلوكه ، يمكنه تحسينه بسهولة واللجوء إلى سلوكيات أو ممارسات بديلة. فيما يلي الأساليب الأبوية الثلاثة الرئيسية التي يمكن أن تحول طفلك إلى شخص انعزالي عنيد يفعل أي شيء حتى لا يتم القبض عليه بدلاً من الاعتراف بخطئه وإحداث تغيير في سلوكه.

طبيب البوابة: تجنب هذه الأساليب التربوية الثلاثة

التأديب الجسدي

أظهرت الأبحاث أن أي نوع من التأديب الجسدي يضر بصحة طفلك. قد يغير بشكل واضح بنية دماغ الطفل ولن يساهم في أي تغيير فعال في السلوك. بالإضافة إلى هذه العوامل ، فإن التأديب الجسدي يعزز أيضًا نفس السلوك لدى الطفل وقد يؤدي إلى تبني أسلوب الضرب في تعامله مع أقرانه في المستقبل. سيؤدي التأديب الجسدي إلى تجنب طفلك لك لأنه يدرك عاقبة السلوك السيء. سلوكيات الكذب والسرية والتخفي ستؤدي إلى قلق الطفل مما يؤدي إلى مزيد من السلوك الانعزالي. حاول التحدث مع الطفل من خلال عواطفه واقتراح الطرق التي يمكنه من خلالها إدارة عواطفه بشكل أفضل وإحداث تغيير في سلوكه ، وهو سلوك غير صحيح أو خارج عن الخط.

طبيب البوابة: تجنب هذه الأساليب التربوية الثلاثة

التناقض

إن الانضباط نفسه يتعلق بالاتساق وأي شكل من أشكال التأديب لا طائل من ورائه إذا لم يكن متسقًا. يجب ألا تجعل طفلك يشعر أبدًا أنه يمكن الصراخ عليه من العدم أحيانًا وفي أوقات أخرى يمكنه فعل ما يشاء بحرية. هذا يمكن أن يولد الارتباك ويتبعه القلق في سلوك الطفل. تأكد من أنك تتحدث مع طفلك من خلال توقعاتك في نهاية حدث سيئ وإنهائه بملاحظة جيدة تعطي الوضوح والإغلاق لطفلك.

طبيب البوابة: تجنب هذه الأساليب التربوية الثلاثة

التأديب القاسي جداً

حتى عندما لا تلجأ إلى التأديب الجسدي ، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن تكون قاسيًا للغاية مع ممارساتك التأديبية. التحدث إلى الطفل شيء مختلف وعادة ما يكون العقاب التأديبي أصعب. في كلتا الحالتين ، من المهم أن نلاحظ أن الأطفال الصغار لديهم مدى اهتمام محدود ويمكن أن يشعروا بالملل إذا تحدثت لفترة طويلة عن نفس الشيء. يمكن أن يساعد التحدث بإيجاز ومتابعة الإجراءات التأديبية المناسبة والمعقولة بشكل كبير ، دون إحداث سلوكيات انعزالية أو عدوانية لدى الأطفال.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ما نوع شخصية طفلك؟

طبيب البوابة: هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟