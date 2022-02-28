تعرف على أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل

أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل قد تكون إحدى أهم الأمور التي يريد العديد من الناس معرفتها تمامًا، حيث أن التهاب الجيوب الأنفية حالة شائعة تؤثر على عدد كبير سنويًا.

والجيوب الأنفية هي جيوب صغيرة موجودة خلف الرأس والأنف وعظام الفك، وبين العينين، والجيوب تعمل على إنتاج المخاط الذي هو عبارة عن سائل رفيع متدفق يحمي الجسم ويبعد الجراثيم عنه.

وفي الواقع، في بعض الأحيان قد تكون من ضمن أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل البكتيريا والجراثيم التي تسبب الكثير من المخاط، وهو ما يتسبب بالتالي بغلق الجيوب الأنفية، وتدفق المخاط شائع أحيانًا وخاصة عندما يكون لديك نزلة برد أو حساسية، وقد يصبح هذا المخاط عندما تكون بهذه الحالة ثخين ويشجع البكتيريا والجراثيم على التراكم في تجويف الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية، ومعظم التهابات الجيوب الأنفية فيروسية وتختفي في غضون أسبوع أو أسبوعين دون علاج.

أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل

إن أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل عندما تتعرف عليها قد تجدها مشابهة لأعراض نزلة البرد، وقد تشمل:

انخفاض حاسة الشم

الصداع

احتقان الحلق

التنفس بشكل صعب

حمى

سيلان الأنف

صداع بسبب ضغط الجيوب الأنفية

التعب

السعال

وفي الحقيقة، قد يكون من الصعب تحديد أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل ، ولكن قد تكون هناك علامات تدل على الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو أن هناك شخص مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية، وتشمل:

أعراض حساسية أو نزلة برد لا تتحسن خلال 14 يوم

حرارة عالية تصل لـ39 درجة مئوية

مخاط ثخين ولونه داكن ينزل من الأنف

سعال مستمر لأكثر من 10 أيام

علاج التهاب الجيوب الأنفية

علاج احتقان الأنف

قد يكون احتقان الأنف هو أحد أكثر أعراض الجيوب الأنفية شيوعًا، وللمساعدة في تقليل هذا الاحتقان الذي يسببه ضغط الجيوب الأنفية، حاول وضع قطعة قماش دافئة ومبللة على الوجه والجبهة عدة مرات في اليوم، أيضًا قد يساعد شطف الأنف في إزالة المخاط اللزج والسميك من الانف.

أيضًا يمكنك شرب الماء والعصير للحفاظ على رطوبة الجسم وبالتالي ترطيب المخاط في الأنف، كما يمكنك استخدام مرطب في غرفة نومك لإضافة الرطوبة إلى الهواء، ولا مانع أيضًا من اللجوء للقطرات الأنفية التي تعرف باسم رذاذ الأنف والتي قد تساعد في إزالة احتقان الأنف.

علاج آلام الجيوب الأنفية

في حال كانت أعراض التهاب الجيوب الأنفية لديك لا تتحسن حتى بعد مرور أسبوعين، فمن المحتمل أنه قد تكون لديك عدوى بكتيرية وفي هذه الحالة يجب عليك رؤية الطبيب، حيث أنك قد تحتاج لتناول المضادات الحيوية لوقف سيلان الأنف والسعال والألم المستمر في الوجه والصداع والحمى.

في بعض الأحيان، عندما تكون أعراض التهاب الجيوب الأنفية شديدة ولا تتحسن بمرور الوقت ومع الأدوية، وتؤثر على جودة الحياة، هنا قد يتم اللجوء إلى الجراحة لتنظيف الجيوب الأنفية أو إزالة الورم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول التهاب الجيوب الأنفية

قد يعتري الفضول العديد من الناس للتعرف على أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل ، لذلك دائمًا ما تكون هناك أسئلة شائعة حول هذا الأمر، وفيما يلي بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا على أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

كيف أمنع التهاب الجيوب الأنفية؟

بسبب أن التهاب الجيوب الأنفية قد يتطور عند الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية، فإن اتباع نظام حياة صحي وتقليل التعرض للجراثيم ومسببات الحساسية يمكن أن يساعد في منع حدوث أعراض الجيوب الأنفية، ولتقليل خطر حدوث ذلك يمكنك:

تلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمي

تناول طعام صحي مثل الفواكه و الخضروات

غسل اليدين بانتظام

تقليل التعرض للدخان والمواد الكيميائية ومسببات الحساسية الأخرى

تناول أدوية الحساسية

هل الجيوب الأنفية تسبب ألم بالصدر؟

في الواقع قد يكون هناك شخص مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية يعاني من ألم في الصدر، والسبب هو أنه قد يكون لديه حساسية في الصدر، وبالتالي فإن المخاط الذي يحدث خلال التهاب الجيوب الأنفية قد يؤثر على الشعب الهوائية ويسبب التهابها، أيضًا يساهم السعال في شد عضلات الصدر وبالتالي يسبب الألم الشديد للشخص، ولا يجب نسيان أن التهاب الجيوب الأنفية بسبب الحساسية يسبب الربو والذي بدوره يؤثر على الرئة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن الجيوب الأنفية تسبب ألم بالصدر.

ما هي أعراض الجيوب الأنفية في الصيف؟

مع ارتفاع درجات الرطوبة، قد يصاب البعض بالتهاب الجيوب الأنفية في الصيف، وهو ما يسبب أعراض مثل:

احتقان الأنف

سيلان الأنف

الصداع

حكة في الأنف والعينين

التعب والإعياء

انخفاض حاسة الشم

صعوبة النوم

ما تأثير الجيوب الأنفية على الدماغ؟

بحسب ما ورد في العديد من التقارير الطبية، فإن الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية قد يؤثر على الدماغ ويحدث مضاعفات خطيرة، حيث يمكن أن يتسبب التهاب الجيوب الأنفية بتشتت الشخص وعدم التركيز، وقد يحدث أيضًا حالة من الاكتئاب واضطراب النوم.

من ناحية أخرى، قد ينتقل التهاب الجيوب الأنفية في حالات نادرة إلى الغشاء والسوائل في الدماغ، وبالتالي حدوث مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا، أيضًا قد يسبب التهاب الجيوب الأنفية ضبابية الدماغ والذي من ضمن أعراضه التأثير على الذاكرة وعدم القدرة على التفكير.

ما هي أعراض الجيوب الأنفية على الأذن؟

قد تسبب أعراض الجيوب الأنفية على الأذن الشعور بالضغط في الأذن، أو الشعور وكأن السوائل تتحرك وتنزل من الأذن، مع وجود حرارة منخفضة في الجسم وأحيانًا مشاكل في السمع، إلى جانب اضطرابات في النوم تؤدي إلى إصابة الشخص بالأرق والتعب.

الخلاصة

في الحقيقة، بعد التعرف على أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل من خلال هذه المقالة، يمكن القول أن علاج التهاب الجيوب الأنفية ممكن دون رؤية الطبيب أو تناول المضادات الحيوية، ولكن رغم ذلك يظل إخبار طبيبك أمر ضروري خاصة في حال كنت تعاني من مشاكل متكررة أو مزمنة، حيث إذا تركت هذه الحالات دون علاج، وخاصة أنك على علم بماهية أعراض التهاب الجيوب الأنفية بالتفصيل ، فقد تسبب مضاعفات نادرة مثل التهاب السحايا أو عدوى في الأنسجة المحيطة بالعينين.

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