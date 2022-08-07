طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء التوازن المثالي للهرمونات في حياتنا يعني أن الجسم يعمل بسلاسة. تشمل الهرمونات الأنثوية الأولية الإستروجين والبروجسترون. يفرز الإستروجين في المبايض والغدد الكظرية والخلايا الدهنية. يمكن أن يؤدي عدم التوازن إلى الانتفاخ والتعب وتساقط الشعر وارتفاع نسبة السكر في الدم ومشاكل الخصوبة. البروجسترون هو الهرمون المسؤول عن تنظيم البطانة الداخلية للجنين. من الضروري الحفاظ على توازن مستويات هرمون البروجسترون ، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن الحمل ، لأن هذا الهرمون يهيئ الرحم للحمل. يؤدي عدم التوازن في مستويات هرمون البروجسترون إلى حدوث صداع أو قلق أو اكتئاب أو عدم انتظام الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء

الأعشاب الطبيعية لعلاج الخلل الهرموني

يمكن معالجة التوقيت غير المنتظم للهرمونات بشكل جيد بمساعدة الأعشاب. الأعشاب هي مجموعة من النباتات التي تستخدم أوراقها وأزهارها وجذورها وبذورها لأغراض مختلفة.

منذ العصور القديمة ، تم استخدام الأعشاب لعلاج عدم التوازن الهرموني. يمكن لخصائصها العلاجية أن توقف مشاكل الهرمونات لديك. يمكن أن يؤدي نمط الحياة المحموم وعادات الأكل السيئة والتوتر إلى إحداث فوضى في الوظيفة الهرمونية للمرأة. حتى النساء الأصحاء اللاتي يتبعن ممارسات غذائية جيدة قد ينتهي بهن الأمر بمشاكل عدم التوازن الهرموني. أعراض الدورة الشهرية ، الأورام الليفية الرحمية ، هشاشة العظام ، انخفاض الدافع الجنسي ، زيادة الوزن غير المبررة ، تغيرات الجلد ، الإرهاق ، احتباس الماء ، تساقط الشعر، نمو شعر الوجه وتغيرات الحالة المزاجية هي أعراض مرتبطة باختلال التوازن الهرموني.

بعض الأعشاب التي لديها أدلة لدعم بعض خصائص موازنة الهرمونات:

طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء

اشواغاندا

أشواغاندا ، المعروفة أيضًا باسم الكرز الشتوي ، هي شجيرة دائمة الخضرة من عائلة الباذنجانيات. يحظى بتقدير كبير في طب الأعشاب ، حيث يتوفر العديد من مكملات أشواغاندا والشاي ومساحيق الجذور على نطاق واسع.

يمكن أن تقلل هذه العشبة من التوتر الذي يخفف من اندفاع الأدرينالين في الدماغ ، ويساعد في الحفاظ على هرمون الكورتيزول ويغير مستوى الأنسولين.

طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء

الشاي الأخضر

طريقة أخرى لعلاج الخلل الهرموني هي بمساعدة الشاي الأخضر. وفقًا للدراسات ، يُظهر الشاي الأخضر آثاره الصحية من خلال المواد الكيميائية المعروفة باسم البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة. البوليفينول النشط بيولوجيًا هو كاتشين ، جالوكاتشين ، يبيكاتشين، يبيغالوكاتشين ، يبيكاتشين جالاتي ، ويبيغالوكاتشين جالاتي (EGCG). بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على مادة الكافيين والثيوبرومين والثيوفيلين. كونه عشبًا نشطًا ، يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على البرولاكتين الذي يعمل بشكل جيد جدًا للنساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث.

طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء

زهرة الشمر

تُعرف حبة البركة أيضًا باسم زهرة الكالونجي أو زهرة الشمر. تنتج أزهارها بذورًا سوداء صغيرة غنية بمضادات الأكسدة. هذه البذور لها خصائص طبية ، لأنها تحتوي على ثيموكينون - نوع من المغذيات النباتية أو مركب نباتي. يقال إن اضطراب هرموني شائع يسمى متلازمة تكيس المبايض يمكن علاجه بهذه العشبة.

طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء

جذر كوهوش الأسود

الكوهوش الأسود هو عشب يستخدم لعلاج أعراض انقطاع الطمث وانقطاع الطمث ، بما في ذلك الهبات الساخنة وتقلب المزاج وجفاف المهبل والتعرق المفرط. يجب على النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث التفكير في الحصول على هذه العشبة لأنها من المحتمل أن تخفف الأعراض المتعلقة بالاختلالات في هرمون الاستروجين. على الرغم من أن هذه الأعشاب غير ضارة وينصح بشدة. إذا استمرت المشكلة ، استشر طبيب أمراض النساء.

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