طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك قد يسبب فرط النشاط عند الأطفال قلقًا بين الآباء ، لأنه غالبًا ما يرتبط باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD).

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هو حالة تعيق نمو الدماغ ونشاطه ، مما يؤثر على الانتباه والقدرة على الجلوس بهدوء والتحكم في النفس. ومع ذلك ، قد يكون فرط النشاط أو عدم الانتباه من بعض علامات الحالة. ومع ذلك ، ليس كل الأطفال مفرطي النشاط يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يمكن أن يشير النشاط الزائد والقلق أيضًا إلى عوامل أخرى. تعالوا نتعرف على 5 أسباب رئيسية تجعل الأطفال مفرطي النشاط.

طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك

زيادة استهلاك السكر

على الرغم من أنه من وجهة نظر علمية لا يوجد دليل يشير إلى أن استهلاك السكر يمكن أن يجعل الطفل مفرط النشاط ، إلا أنه قد يكون أحد الأسباب الرئيسية. عندما يكون هناك سكر مفرط في النظام الغذائي الذي تقدمه لطفلك ، (فإنه) يزيد من نسبة الجلوكوز في الدم وقد لا يكون هناك نشاط بدني كافٍ للتنفيس. تم تقديم فكرة أن السكر يمكن أن يؤثر على السلوك لأول مرة في عام 1973 من قبل أخصائي الحساسية بنجامين فينجولد. كانت تُعرف أيضًا باسم نظرية Feingold ، والتي استندت إلى قصص من الآباء ، حيث زعموا أن المضافات الغذائية ، بما في ذلك السكر ، تجعل أطفالهم مضطربين أو مفرطين في النشاط. ومع ذلك ، لا يزال البحث جاريًا بشأن نفس الشيء.

طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك

مشاهدة الكثير من المحتوى المحفز على الشاشة

وفقًا لخبراء التربية، فإن السبب الثاني لفرط النشاط عند الأطفال يشمل استهلاك الكثير من المحتوى المحفز على الشاشة أو لعب الكثير من ألعاب الفيديو المحفزة قبل ساعات قليلة من وقت النوم.

طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك

عندما يشعر الأطفال بالإهمال

إذا شعر الطفل أنه يفتقر إلى اهتمام الأم لأن شقيقه قد ولد للتو أو أن أحد الأخوة يسلب الانتباه ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى فرط النشاط.

طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك

قد ينقل أحد الوالدين القلقين هذه السمة إلى الطفل

يتعلم الأطفال الكثير من والديهما. إنهم يلاحظون ، وبالتالي يمكنهم أيضًا الاحتفاظ ببعض السمات. ومع ذلك ، الوالد شديد النشاط يمكنه نقل هذا السلوك إلى طفله أيضًا. إذا كان أحد الوالدين ، وخاصة الأم ، شديد القلق أو أم شديدة اليقظة ، فإن ذلك ينقل القلق إلى الطفل.

طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك

لا يوجد "وقت لعب منظم "

العمل الكثير دون لعب يمكن أن يجعل الطفل طفلاً مفرط النشاط. إذا كان يوم الطفل مليئًا "بالنشاط المنظم" بما في ذلك المدرسة والتعليم وما إلى ذلك ، ولكن لا يوجد "وقت للعب " ، فأن ذلك يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالقلق وعدم الانتباه.

طبيب البوابة: تعرف على أسباب جديدة لفرط نشاط طفلك

ماذا يجب أن تعرف؟

ليس من السهل "إصلاح" سمة دون فهم سبب الحالة. لذلك ، ينصح بفهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة ، قبل محاولة "إصلاحها".

إذا كانت هناك صدمة شديدة في سنوات النمو - خاصة الإيذاء الجسدي أو العنف المنزلي أو أي نقطة أخرى فهناك احتمال أن يطور الطفل سلوك متطرفا مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه - يمكن أن يكون النشاط المفرط هو حالة الاستثارة المفرطة التي يظل فيها الطفل ، بسبب الإجهاد المزمن في البيئة أو في جسم الطفل . أخيراً، افهم أولاً السبب ثم قم بمعالجته!

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