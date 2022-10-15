طبيب البوابة: تعلم السيطرة على الغضب قبل أن يسيطر عليك كلنا شعرنا بالغضب والإحباط في مرحلة ما من حياتنا ، سواء كان ذلك غضبًا مؤقتًا أو فورة كاملة. الغضب هو أحد مشاعرنا الطبيعية والصحية وهو أمر طبيعي تمامًا. ولكن عندما تصبح هذه النوبات مدمرة وخارجة عن السيطرة ، يمكن أن تسبب مشاكل في مكان العمل ، والعلاقات ، ونوعية الحياة بشكل عام.

طبيب البوابة: تعلم السيطرة على الغضب قبل أن يسيطر عليك

مشاعر الغضب

يمكن أن ينجم الغضب عن أحداث خارجية وداخلية. قد تكون غاضبًا من شخص معين (مثل زميل أو رئيس) أو حدث (ازدحام مروري ، أو إلغاء رحلة) ، أو قد تكون غاضبًا بسبب مخاوف أو ذكريات بشأن مشاكلك الشخصية. ذكريات الأحداث الصادمة أو الغاضبة يمكن أن تسبب أيضًا مشاعر الغضب . هناك طريقتان للتعامل مع الغضب: التعبير عنه أو قمعه. القرار شخصي ويعتمد على الظروف المطروحة. يمكنك الرد بأي من الطريقتين بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل. ولكن أولاً دعنا نفهم مشكلة الغضب وكيف نسيطر عليها.

طبيب البوابة: تعلم السيطرة على الغضب قبل أن يسيطر عليك

7 مؤشرات على انك تعاني من مشاكل الغضب:

تهيج مستمر الشعور بالإحباط الشعور بعدم القدرة على التحكم في عواطفك أو كلماتك الغاضبة البكاء عندما تشعر بالضيق والغضب رمي الأشياء أو التعرّض للإيذاء الجسدي أو الجنسي الأحلام السيئة مشاكل الصحة البدنية مثل الحموضة والحرقة والصداع النصفي والالتهابات

طبيب البوابة: تعلم السيطرة على الغضب قبل أن يسيطر عليك

5 طرق التعامل مع مشاكل الغضب:

يعد تحديد السبب الجذري لمشكلات الغضب واتخاذ قرار بالعمل عليه من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع مشكلات الغضب.

التنفس العميق والاسترخاء. يمكن أن يساعدك على التحكم في غضبك ومنع الأمور من التدهور ، ويمكن القيام بذلك في أي مكان وفي أي وقت. تتضمن بعض الأساليب المفيدة أخذ نفس عميق وممارسة التأكيدات الإيجابية والانخراط في الصور المرئية الإيجابية . إدارة الغضب . التعليم الذاتي حول إدارة الغضب متاح بسهولة من خلال مجموعة متنوعة من العلاجات ، وكتب المساعدة الذاتية ، وورش العمل . التنفيس بالتمارين الرياضية. يمكن للتمارين غير الشاقة والبطيئة الشبيهة باليوغا أن تسترخي عضلاتك وتجعلك تشعر بهدوء أكبر وتحسن قدرتك على التعامل مع مشاكل الغضب . إعادة الهيكلة المعرفية . غيّر أفكارك ، وغير أسلوبك في التعامل مع الموقف الذي يغضبك ، وفكر فيه من زوايا متعددة ، وتأكد بأن كل مشكلة لها حل. درب عقلك على النظر إلى الوضع الحالي على أنه تجربة يمكن التحكم فيها ، وليس مصدرًا للغضب . عزز مهارات الاتصال الخاصة لديك . يميل الأشخاص الغاضبون إلى القفز إلى الاستنتاجات والتصرف وفقًا لذلك ، على الرغم من حقيقة أن بعض هذه الاستنتاجات قد تكون غير دقيقة للغاية. عندما تكون في مناقشة محتدمة ، فإن الخطوة الأولى هي التفكير في ردك بعناية. بدلًا من قول الشيء الأول الذي يتبادر إلى الذهن ، خذ وقتك وفكر مليًا في ما تريد قوله. وبالمثل، استمع باهتمام لقصة الشخص الآخر وخذ الوقت الكافي للرد .

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