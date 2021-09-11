أمراض القلب والأوعية الدموية تعد السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام. من بين جميع الوفيات الناجمة عن مضاعفات مرتبطة بالقلب ، 85 في المائة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية...

يحدث هذا في معظم الأحيان بسبب نمط الحياة السيء والخيارات الغذائية غير الصحية. في حين أنه من الصعب التنبؤ بموعد الإصابة بنوبة قلبية ، طبيب البوابة سيساعدك على اتباع بعض العادات الصحية لتقليل هذه المخاطر...

أمراض القلب في ازدياد فكيف نقلل من خطرها؟

ما الذي يؤدي إلى النوبة القلبية؟

يقع قلبنا بين القفص الصدري والرئتين، وهو بحجم قبضة اليد ويزن ما بين 300 و 450 جرامًا. يقوم العضو العضلي بالمهمة الحاسمة وهي ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. يمد الدم الذي يضخه القلب أجسامنا بالأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها ليعمل.

يُصاب الشخص بنوبة قلبية نتيجة انسداد شرايين أو أكثر من الشرايين التاجية. يحدث هذا بمرور الوقت بسبب تراكم الرواسب الدهنية من مواد تسمى اللويحات. يمكن للانسداد أن يضيق الشرايين ويجعل من الصعب على القلب ضخ الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى نوبة قلبية.

فيما يلي بعض التغييرات الشائعة في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لمنع الإصابة بأمراض القلب:

الاكل الصحي

الشيء الأول والأهم هو نظامك الغذائي. يمكن أن يكون النظام الغذائي المتوازن والمغذي أفضل طريقة لمكافحة أمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية المزمنة. يمكن أن يؤدي نوع الأطعمة التي تتناولها بانتظام إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم ومستوى السكر في الدم ، كل هذه الأشياء معًا يمكن أن تؤثر على الأداء الطبيعي لقلبك وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية. املأ طبقك بالطعام الصحي والمغذي الغني بالفيتامينات والمعادن. حد من تناول الدهون غير الصحية والمنتجات الغذائية المكررة والأطعمة المصنعة وتجنب أمراض القلب مدى الحياة.

الحفاظ على نشاطك

يحتاج الأشخاص من جميع الفئات العمرية إلى البقاء نشيطين ليعيشوا حياة طويلة وخالية من الأمراض. البقاء نشيطًا لا يعني أنه يتعين عليك الحصول على عضوية صالة الألعاب الرياضية باهظة الثمن. عليك فقط التأكد من أنك لست مستلقيًا في جلوسك معظم أوقات اليوم. سواء كنت تنخرط أكثر في الأعمال المنزلية ، أو تفضل الخروج في نزهة على الأقدام ، أو ممارسة اليوغا. أنت فقط بحاجة إلى الاستمرار في التحرك. إذا أمكن ، قم بتضمين تمارين القلب والأوعية الدموية في روتينك. هذه التمارين تقوي عضلات قلبك وتمنع اصابتك لاحقا بأمراض القلب.

إدارة مستوى ضغط الدم لديك

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تلف الشرايين عن طريق جعلها أقل مرونة. يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك ويؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية. حتى انخفاض ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية. لذلك ، يجب عليك مراقبة معدل ضربات قلبك بانتظام واتخاذ الخطوات اللازمة لإبقائه ثابتًا.

إدارة مستوى السكر في الدم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب السكري. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أو عدم التحكم في مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب والأوعية الدموية. تشير الدراسات إلى أن حوالي 68 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من مرض السكري يموتون من نوبة قلبية. راقب مستوى السكر في الدم مرتين في الأسبوع وتناول أطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

تحكم في نسبة الكوليسترول لديك

الكوليسترول هو نوع من الدهون يتكون من جزء من الدهون وجزء من البروتين. يتطلبه جسمنا لبناء خلايا صحية وإبقائنا دافئًا. لكن الكوليسترول الضار الزائد يمكن أن يبدأ في الترسب في الشرايين. يضيق جدران الأوعية الدموية ويتعين على قلبنا أن يمارس ضغطًا إضافيًا لضخ الدم والأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم. يزيد الضغط المفرط من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تحكم في مستوى التوتر لديك

ترتبط صحتنا العقلية ورفاهيتنا الجسدية ببعضهما البعض. عندما تكون هادئًا عقليًا ، يجب أن يواجه جسدك التداعيات. يزيد الضغط المفرط من النشاط في منطقة من الدماغ مرتبطة بمعالجة العواطف ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية. حاول إدارة مستوى التوتر لديك من خلال ممارسة اليوغا والتأمل.

تحكم في وزنك

تشير الأبحاث إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة معرضون للإصابة بالنوبات القلبية مقارنة بالآخرين. وذلك لأن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول المرتفع ، وكلاهما من العوامل الرئيسية المساهمة في أمراض القلب والأوعية الدموية. حاول التحكم في وزنك ومن أجل ذلك تناول طعامًا صحيًا ومارس الرياضة واتبع عادات نمط الحياة الصحية.

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