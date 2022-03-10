طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين هناك سبب لوجود إخلاء مسؤولية على علب السجائر، فالتدخين "ضار" بالصحة. ولكن بينما يهز المدخنون أكتافهم عند رؤيتهم لهذه الاعلانات ويستهزئون بالإعلانات المناهضة للتدخين ، من المهم أن يعترف المرء بالهدف من مثل هذه المبادرات.

طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين

يوم وقف التدخين 2022

في اليوم المخصص لوقف التدخين دعونا نتحدث عن مضاره العديدة. كما نعلم جميعًا ، يمكن أن يؤدي استخدام التبغ إلى العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وإلحاق الضرر بالكبد والرئتين ، وهو أمر يجب على الناس الامتناع عنه.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، "يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام. أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ المباشر بينما حوالي 1.2 مليون نتيجة لتعرض غير المدخنين للدخان السلبي". ومع ذلك ، فإن التدخين ليس ضارًا لمن ينغمس فيه فحسب ، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة المحيطين بالمدخنين.

طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين

لماذا يدخن الناس؟

حتى بعد معرفة مدى ضرر التدخين وأنه يمكن أن يؤدي إلى الموت ، لا يزال الناس يستمتعون به، لماذا ا؟ لأنها أصبحت عادة سامة ، وهو أمر يُنظر إليه على أنه يخفف من التوتر. لكن هذا ليس كل شيء.

يلعب الإدمان دورًا كبيرًا في سبب انجذاب الناس للتدخين. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، "النيكوتين هو العقار الرئيسي المسبب للإدمان في التبغ والذي يجعل الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا. السجائر مصممة لتوصيل النيكوتين بسرعة إلى عقلك."

لتوضيح ذلك ، تقول وكالة الصحة الأمريكية ، "داخل دماغك ، يؤدي النيكوتين إلى إطلاق مواد كيميائية تجعلك تشعر بالراحة. نظرًا لأن النيكوتين يحفز أجزاء من دماغك مرارًا وتكرارًا ، فإن عقلك يعتاد على وجود النيكوتين. بمرور الوقت ، يغير النيكوتين طريقة عمل عقلك ويجعل الأمر يبدو وكأنك بحاجة إلى النيكوتين فقط لتشعر أنك بخير ".

ومع ذلك ، عندما يحاول المرء الإقلاع عن التدخين ، يصبح الدماغ سريع الانفعال. في هذه الحالة ، الإرادة القوية هي ما يحتاج اليه الشخص. بالإصرار والتفاني يمكن للمرء أن يتخلص من التبغ بنجاح. بعد قولي هذا ، في يوم الامتناع عن التدخين هذا ، إليك بعض التمارين الرائعة التي ستساعدك على الإقلاع عن التدخين والحفاظ على لياقتك أيضًا.

طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين

المشي هو أفضل طريقة لبدء رحلة لياقتك

انغمس في المشي السريع بانتظام. المشي هو تمرين رائع للجسم قليل التأثير ويسهل القيام به. يمكنك إما الذهاب في نزهة في الحديقة أو المشي صعودًا ونزولاً على الدرج. لن يؤدي القيام بذلك بانتظام إلى بناء القدرة على التحمل فحسب ، ولكن بمرور الوقت قد تشعر بمزيد من النشاط. لذا بدلاً من الذهاب إلى منطقة التدخين ، اختر المشي بدلاً من ذلك. سيساعدك هذا على التركيز على صحتك أكثر من التركيز على العادة السامة.

طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين

الأنشطة الخارجية هي الأفضل

إذا لم تكن من النوع الذي يحب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، فابحث عن ما تريد. مارس هواية أو نشاطًا جديدًا يتضمن الحركة. تعتبر السباحة وركوب الدراجات وركوب الدراجات واليوجا و / أو الرقص من الأنشطة القلبية الرائعة.

طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين

الأعمال المنزلية

ابق نفسك مشغولا في جميع الأوقات. لا تحتاج إلى تحديد وقت محدد لممارسة الرياضة ، بل عليك التحرك في أرجاء المنزل قليلاً. أكمل الأعمال المنزلية الخاصة بك ، وقم ببعض أعمال البستنة ، والعب مع الأطفال - كل هذا يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك الجسدية.

طبيب البوابة: تمارين فعالة للإقلاع عن التدخين

تمارين سهلة للقيام بها عند الرغبة في التدخين

إذا ظهرت رغبة مفاجئة في التدخين ، يمكنك دائمًا القيام بهذه التمارين لتشتيت انتباهك.

تحريك الركبة

صعود الدرج

التنفس العميق يمكن أن يحد من الرغبة الشديدة

المشي إلى مكان خالٍ من التدخين

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