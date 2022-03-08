طبيب البوابة: متى يصبح النوم خطيرًا؟ في الأساطير اليونانية القديمة ، كان النوم يعتبر الشقيق التوأم للموت. لقرون ، كان الموت والنوم يسيران جنبًا إلى جنب. بالنظر إلى أن الشخص العادي ينام ثلث حياته بأكملها ، فإن الموت أثناء النوم أكثر شيوعًا مما تعتقد.

طبيب البوابة: متى يصبح النوم خطيرًا؟

الموت اثناء النوم

يبدو أن الموت أثناء النوم هو الطريقة الأكثر سلمية والخالية من الألم للموت. ولكن هل هذا هو الحال حقا؟ ولكن ما يحدث عندما نموت في نومنا؛ كيف يحدث ذلك في المقام الأول؟

كما اتضح ، فإن عبارة النعي الأكثر شهرة "مات بسلام أثناء نومه" قد لا تكون دقيقة كما نعتقد. لا تزال هناك بعض الأشياء المثيرة للفضول (ولكنها مخيفة إلى حد ما) التي تحدث عندما تنغلق أدمغتنا الواعية وتبدأ أجسامنا في مرحلة النوم. وأحيانًا ، قد تكون النتائج مرعبة تمامًا.

طبيب البوابة: متى يصبح النوم خطيرًا؟

عندما يأتي قابض الأرواح في الليل

متى يصبح النوم خطيرًا؟ حسنًا ، في بعض الحالات ، هناك خط رفيع بين الموت الفجائي (خاصة عندما يكون بصحة جيدة) والموت خلال المراحل الأخيرة من حياة الشخص (مرض عضال). يبدو أن هناك عدد أكبر من الشباب الذين يموتون أثناء نومهم أكثر من كبار السن.

على الرغم من أن الموت قد يكون موضوعًا محزنًا للمناقشة بالنسبة للبعض ، فسوف نعرض لك في هذه المقالة الأسباب الرئيسية لحدوث الموت أثناء النوم، وما إذا كان من الممكن تجنب ذلك. فيما يلي أهم 5 طرق يمكن ان تؤدي الى الوفاة اثناء النوم ومستوى الألم الذي تعاني منه.

طبيب البوابة: متى يصبح النوم خطيرًا؟

1.توقف القلب

الموت المرتبط بالقلب هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة عندما يموت شخص ما أثناء نومه. السكتة القلبية هي فقدان مفاجئ لتدفق الدم ناتج عن فشل القلب في الضخ بشكل فعال. تحدث السكتات القلبية عندما يعطل الجهاز الكهربائي للقلب المريض. الحالات الطبية الأساسية بما في ذلك النوبة القلبية المفاجئة ، والسكتة الدماغية ، وعدم انتظام ضربات القلب (ضربات القلب غير الطبيعية) ، وفشل القلب الاحتقاني.

يبلغ مستوى الألم الناتج عن سكتة القلب 3 من 10. ما لم تستيقظ، ابلغ الرجال عن ألم في الصدر بينما ابلغت النساء عادة عن ضيق في التنفس. قد تشعر بالدوار الشديد أو عدم التماسك بحيث لا يمكنك الاستيقاظ وطلب المساعدة. ثم تغيب عن الوعي ثم تموت.

2. توقف الجهاز التنفسي

تكمل الرئتان والقلب بعضهما البعض. عندما يفشل أحد النظامين ، فإن الآخر سوف يحذو حذوه. في الواقع ، يحدث توقف التنفس بسبب انقطاع النفس (توقف التنفس) أو ضعف الجهاز التنفسي بما فيه الكفاية بحيث لا يستطيع الحفاظ على الجسم. يحدث انخفاض تدريجي قبل التوقف المؤقت للتنفس. قد يحدث انسداد مجرى الهواء العلوي عند الرضع أقل من 3 أشهر ، والذين عادة ما يتنفسون بالأنف وبالتالي قد يكون لديهم انسداد في مجرى الهواء العلوي نتيجة انسداد الأنف.

مستوى الألم الناتج عن توقف التنفس هو 2 من 10. هذه العملية ليست "مؤلمة" على الأقل في البداية ، ولكن زيادة حمض الكربونيك في الدم تسبب لك الشعور بالغثيان ، على الرغم من أنك قد لا تشعر بذلك أثناء النوم. قد يحدث فشل الجهاز التنفسي أيضًا بسبب مرض تنكسي مزمن ، مثل:

التهاب الشعب الهوائية المزمن

انتفاخ الرئة

كوفيد 19

توسع القصبات

التليف الرئوي

تليف كيسي

سرطان الرئة

الربو

الانسداد الرئوي

3.الصدمة وتعاطي المخدرات والسموم

في كثير من الحالات ، يميل الموت إلى أن يكون أكثر من عامل خارجي ، سواء كان مرتبطًا بالبيئة أو من مصدر خارجي آخر. تساهم جرائم القتل والكوارث الطبيعية والتسمم بأول أكسيد الكربون الناجم عن خلل في التهوية في الوفاة أثناء نومك.

علاوة على ذلك ، فإن الأدوية المستخدمة في علاج الأرق والألم قد تزيد من خطر الوفاة أثناء نومك. يحدث احتمال كبير عندما يتم تناول هذه الأدوية بكميات زائدة مما يؤدي إلى جرعة زائدة أو استخدامها مع الكحول.

4. متلازمة الموت المفاجئ

متلازمة الموت المفاجئ (SDS) أو مرض الحلم هو قائمة من المتلازمات القلبية التي تسبب السكتة القلبية المفاجئة وربما الموت. يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية داخل القلب ، بينما قد يكون البعض الآخر نتيجة لمخالفات في القنوات الكهربائية.

تعد متلازمة الموت المفاجئ الناجم عن اضطراب النظم القلبي نادرة الحدوث في معظم المناطق حول العالم. مستوى مؤلم: غير معروف. في الفلبين ترتبط متلازمة الموت المفاجئ بمخلوق أسطوري اسمه batibat أو مخلوق قديم شبيه بالجن يجلس على وجه الضحية أو صدره ويمنعه من التنفس. يُعرف هذا في العصر الحديث بالجاثوم أو شلل النوم.

5. توقف التنفس أثناء النوم

يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) عندما تسترخي العضلات التي تدعم الأنسجة الرقيقة مؤقتًا في الحلق ، مثل اللسان والحنك الرخو. وقد يرتبط احياناً بزيادة الوزن المرتبطة بالسمنة.

متى يحدث في الليل؟ حسنًا ، عندما تسترخي هذه العضلات ، يصبح مجرى الهواء ضيقًا أو مغلقًا ، وينقطع التنفس مؤقتًا. انقطاع النفس الانسدادي النومي هو اضطراب نوم خطير محتمل.

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