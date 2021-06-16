طبيب البوابة: تناول الكاكايا لتقوية جهاز المناعة لديك

الأكل الصحي جزء أساسي من تقوية جهاز المناعة. إن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات يوميًا هو أسهل طريقة لبناء المناعة بشكل طبيعي...

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هناك العديد من الأطعمة المحملة بالمغذيات الدقيقة الأساسية التي يمكن تضمينها بسهولة في النظام الغذائي ، ومن بينها فاكهة جاك فروت "الكاكايا".

يمكن أن تؤكل فاكهة الصيف النضرة ذات الرائحة الحلوة نيئة أو يمكن طهيها. يستمتع معظم الناس بالفاكهة ويتخلصون من البذور الصلبة، غير مدركين لحقيقة أن البذور محملة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعد في تعزيز المناعة. في الآونة الأخيرة ، برزت فوائد هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة:

لماذا يجب تناول (جاك فروت) الكاكايا؟

إن تناول الأطعمة المتنوعة وقيادة أسلوب حياة منضبط هو أساس بناء المناعة. يجب ألا يكون الطعام الذي تتناوله غريباً أو مكلفاً. حتى الفواكه أو الخضار الموسمية والمحلية المتوفرة في منطقتك محملة بالعناصر الغذائية الصحية ويمكن أن تحمي من الأمراض الصحية.

يمكن طهي بذور الكاكايا القوية كالكاري أو تحميصها مع بعض الملح والفلفل ويمكن تناولها كوجبات خفيفة. معبأة بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية ، يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة بأكثر من طريقة. غنية بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية ، تضيف الجاك فروت تنوعًا إلى نظامك الغذائي وقوة أنسجتك.

المحتوى الغذائي للكاكايا

يحتوي الجاك فروت على كمية معتدلة من السعرات الحرارية وغني بالألياف. كوب واحد من شرائح الفاكهة يحتوي على:

السعرات الحرارية: 155

الكربوهيدرات: 40 جرام

الألياف: 3 جرام

البروتين: 3 جرام

فيتامين أ: 10٪ من RDI

فيتامين ج: 18٪ من RDI

المغنيسيوم: 15٪ من RDI

البوتاسيوم: 14٪ من RDI

النحاس: 15٪ من RDI

المنغنيز: 16٪ من RDI

كما أن الثمار غنية بالبروتين وتحتوي على كمية قليلة من الدهون. يُعزى معظم مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الصفراء إلى فوائدها الصحية المحتملة. بصرف النظر عن هذا ، تحتوي الفاكهة أيضًا على كمية صغيرة من جميع العناصر الغذائية الأساسية.

الكاكايا والمناعة

هذه الفاكهة الموسمية مليئة بفيتامينات A و C ، والتي قد تمنع العديد من الأمراض. إن تناول هذه الفاكهة بانتظام قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية. قد يساعد فيتامين ج في منع الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. مضادات الأكسدة الرئيسية - الكاروتينات والفلافونويد يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

فوائد أخرى للكاكايا

يمكن لهذه الفاكهة أيضًا تحسين حالة الجلد وإبطاء الشيخوخة. مضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تحمي خلاياك من الإجهاد التأكسدي والالتهاب الناجم عن الجذور الحرة. حتى أنه يستخدم في عدة أماكن لعلاج الأمراض الصحية مثل الربو والإسهال وقرحة المعدة.

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