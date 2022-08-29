ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين للأسف لا توجد دورة تعليم تربية يمكنك الالتحاق بها لتصبحا والدين رائعين. هذا الدور الفائق الأهمية هو شيء عليكما أن تعداه بنفسكما ومعظم التعلم يحدث اثناء الوظيفة.

الآن ، يمكن أن تختلف أساليب التربية بناءً على شخصيتك الفردية ، وشخصية شريكك ، وكيف قام والداك بتربيتك ، وما إلى ذلك. قد يكون من المفيد التحقق من أسلوبك بين الحين والآخر ، ومعرفة ما هو اسلوبك؟

بالنسبة للأمهات ، إليك ثلاثة أنواع مختلفة من أنماط التربية. تعرف على ما إذا كنت تتناسب مع أي منها وكيف تشعر بذلك. بغض النظر عن ما يناسبك ، ضع في اعتبارك أن أسلوب التربية يجب أن يؤدي إلى تربية طفل سعيد يدعم نفسه.

ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين

أسلوب الأم النمر

تميل الأمهات صاحبات أسلوب النمر إلى اتباع طريقة وصيغة صارمة في تربية أطفالهن. عادة ما ينتهي بهن الأمر لإدارة الروتين اليومي لأطفالهن - من لحظة استيقاظهم إلى وقت نومهم. تميل الأم صاحبة أسلوب النمر إلى المنافسة وهناك فرصة كبيرة لأن تربي أطفالًا يعشقون المنافسة. وغالبًا ما تعارض أمهات النمر فكرة أن أطفالهن "يضيعون وقتهم" ، وهذا هو السبب في أنهن قد يأخذن حتى اللعب أو الأنشطة الترفيهية كأمر جدي.

ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين

أسلوب الأم قنديل البحر

تؤمن الأمهات صاحبات أسلوب قنديل البحر بفكرة دعم أطفالهن طالما هناك حاجة إليهن. يتضمن أسلوبهن جعل الأطفال يتعلمون النمو كأفراد مستقلين مع كل ما يفعلونه ويتعلمونه. وينصب تركيزهن على "ما يريده طفلي" ولا يبالغن في التحكم في حياة أطفالهن. إذا كان هناك أي شيء ، فقد يكن ضد فكرة الصرامة والعقاب. إنهن يفضلن الاستمتاع بكونهن أصدقاء مع أطفالهن، حيث يشعر الطفل بالراحة في الوثوق بهن.

ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين

أسلوب الأم الدلفين

تحاول الأمهات صاحبات أسلوب أم الدلفين خلق نمط حياة متوازن من خلال وضع بعض القواعد الملموسة وإرساء الشعور بالمسؤولية ، جنبًا إلى جنب مع إتاحة الوقت لأطفالهن بالاستمتاع بهذه المرحلة الخالية من الهموم من حياتهن. الأم الدلفين ذكية بمعنى أنها ستعد أطفالها تدريجيًا للحياة الأصعب في المستقبل ، دون الضغط على حاضرهم. أكبر ثروتهن هو إحساسهن بالمرونة وفقًا لاحتياجات أطفالهن. هذا يعني أنه يمكن أن يتحولن إلى أكثر الأمهات رعبا إذا سار الطفل في طريق خاطئ ، ويمكن أن يكونوا ألطف في لحظات الحب.

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