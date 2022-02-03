طبيب البوابة: خمسة أنواع من دهون الجسم يجب معرفتها حتى الآن ، عرف معظمنا "الدهون" على أنها مصطلح يصف إما طبيعة الجسم أو أحد مكونات الغذاء الضرورية للجسم. على الرغم من أن تضمين الدهون في النظام الغذائي يعد أمرًا ضروريًا لنمو الجسم وعمله بشكل سليم ، إلا أنه من المهم أيضًا معرفة نوع الدهون التي يجب تناولها. الدهون الجيدة ضرورية لامتصاص الفيتامينات. أنها تعطي الطاقة للجسم للقيام بالعمليات الحيوية وتساعد في السيطرة على الكوليسترول. من ناحية أخرى ، تؤدي الدهون السيئة إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري والكوليسترول.

فيما يلي خمسة أنواع من الدهون الموجودة في أجسامنا ، شرحها الخبراء. سيساعدنا تعلم كيف ولماذا يمكن أن تكون ضارة على معرفة سبب التركيز على فقدانها. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن أنواع الدهون الموجودة في جسم الإنسان

طبيب البوابة: خمسة أنواع من دهون الجسم يجب معرفتها

1.الدهون البيج

الدهون البيج هو خليط من الدهون البيضاء والبنية. عندما نمارس الرياضة ، يحول الجسم الدهون البيضاء إلى دهون بيج باستخدام هرمون إيريسين ، وتعرف هذه العملية باسم البني. عادة ما توجد حول عظمة الترقوة وعلى طول العمود الفقري. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة مثل العنب في تثبيت عملية التحول إلى اللون البني.

طبيب البوابة: خمسة أنواع من دهون الجسم يجب معرفتها

2.الدهون البنية

الدهون البنية هي دهون جيدة توجد في مؤخرة العنق ومنطقة الصدر. تُعرف هذه الدهون أيضًا باسم الأنسجة الدهنية البنية أو BAT ، وهي مفيدة للجسم لأنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة القلب. نظرًا لأنه يتغذى على الدهون البيضاء السيئة ، فهو قاطع للدهون ويمكن زيادة كميتها في الجسم عن طريق تناول الأطعمة الصحية والمكملات وإجراء تغييرات صغيرة ولكنها مهمة في نمط حياتك.

طبيب البوابة: خمسة أنواع من دهون الجسم يجب معرفتها

3.الدهون الحشوية

ربما سمعت هذا الاسم كثيرًا بسبب التهديدات الخطيرة التي يشكلها الزائدة على الجسم. توجد هذه الدهون في منطقة البطن ، وغالبًا ما يسهل اكتشافها بسبب بروز البطن الكبير. على الرغم من أن بعض الكميات منه ضرورية لحماية الأعضاء ، إلا أن الترسبات الزائدة للدهون حول الأعضاء تؤدي إلى تصريف الدم الذي يترسب ويؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم والسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

طبيب البوابة: خمسة أنواع من دهون الجسم يجب معرفتها

4.الدهون البيضاء تحت الجلد

مع الحفاظ على مخزون الدهون البيضاء تحت الجلد ، تنظم الدهون البيضاء تحت الجلد الأنسولين الذي يتم إفرازه في الجسم بسبب إنتاج مادة الأديبونكتين. الدهون البيضاء تحت الجلد مفيدة للجسم. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناوله في الجسم يؤدي إلى الإفراط في إفراز مادة الأديبونيكتين التي يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتزيد من كمية الدهون حول الوركين والفخذين والبطن.

طبيب البوابة: خمسة أنواع من دهون الجسم يجب معرفتها

5.الدهون تحت الجلد

تتواجد الدهون تحت الجلد بشكل عام في الجسم وخاصة في مؤخرة الوركين والذراعين والساقين. يؤدي الإفراط في تناوله على البطن إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري والسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية. زيادة الدهون تحت الجلد تعني أيضًا وجود فائض من هرمون الاستروجين في الجسم مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحية لدى الرجال والنساء.

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