طبيب البوابة: ما هو الفرق بين صداع التوتر والصداع النصفي؟

الصداع هو أحد أكثر الحالات الطبية شيوعًا التي يواجهها الأشخاص بانتظام. تشير البيانات إلى أن حوالي نصف سكان العالم يعانون من هذه الحالة في وقت ما...

بالنسبة لمعظم الناس ، الصداع هو مجرد ألم نابض في رؤوسهم ، ولكن يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا من ذلك. يمكن أن يكون للأنواع المختلفة مجموعة من الأعراض والأسباب الخاصة بها وتحتاج إلى علاجات مختلفة. من بين جميع أنواع صداع التوتر، فإن صداع التوتر هو النوع الأكثر شيوعًا الذي يعاني منه الناس في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، فإن أسبابه ليست مفهومة جيدًا.

أنواع الصداع:

يمكن تصنيف الصداع إلى نوعين: أولي وثانوي. يحدث الصداع الأولي دون أي مشاكل صحية أساسية. يمكن أن يكون سببها الإجهاد ، والتعب ، والحمل، وقلة النوم ، وسوء الموقف ، وتخطي وجبات الطعام أو الإفراط في تناول الكحول. قد تنتفخ الأوعية الدموية أو العضلات حول الدماغ في بعض الأحيان ، مما يضغط على الأعصاب ، وبالتالي يسبب الصداع. يحدث الصداع الثانوي نتيجة لبعض الحالات الأخرى. يمكن أن تتراوح الأسباب من تناول مسكنات الألم في كثير من الأحيان إلى الورم.

ما هو صداع التوتر؟

صداع التوتر هو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع الأولي حيث قد يشعر الشخص الذي يعاني منه بضيق أو ضغط حول جبهته. قد يشعر وكأن شخصًا ما يضغط على جمجمته من كلا الجانبين. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم في مؤخرة الرأس والرقبة.

يمكن أن يكون صداع التوتر من نوعين بناءً على تكراره ومدة وجوده. يمكن أن يستمر صداع التوتر العرضي من 30 دقيقة إلى بضعة أيام ويحدث أقل من 15 يومًا في الشهر. يحدث الصداع المزمن أكثر من 15 يومًا في الشهر وقد تستمر الأعراض لعدة أشهر. في كثير من الأحيان ، يؤدي إهمال النوبات إلى صداع مزمن بمرور الوقت.

الأسباب وعوامل الخطر

يحدث صداع التوتر بسبب تقلصات في عضلات الرأس والرقبة. أي سبب يسبب صداع التوتر. يمكن أن يكون هناك أيضًا بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرص إصابة الشخص بهذا الصداع. يمكن أن تكون الأشياء التالية بمثابة محفزات لصداع التوتر:

إجهاد العين من التحديق في شاشة الكمبيوتر

التعب من القيادة لساعات طويلة

شرب الكحول

الإصابة بالبرد أو الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية

انسحاب الكافيين

قلة النوم السليم

وضعية الوقوف السيئة

الجفاف أو قلة تناول الماء

البقاء جائعًا أو تخطي وجبات الطعام

نقص الحديد والفيتامينات

مشاكل الفك

التدخين

المشاكل العاطفية أو الإجهاد العقلي أو الأمراض العقلية مثل الاكتئاب

أعراض صداع التوتر

يبدو صداع التوتر عمومًا وكأنه شريط ضغط شديد حول الجبهة. يمكن أن يحدث على جانبي رأسك ويمكن أن يبدأ في الانتشار من مؤخرة رأسك أحيانًا. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى حدوث آلام في الرقبة أو الكتف أحيانًا عن طريق جعلهم يشعرون بالتهاب. يمكنك البحث عن هذه الأعراض لمعرفة ما إذا كنت تعاني من صداع التوتر:

ألم في أو حول الجبهة أو مؤخرة الرأس

ألم في الرقبة والكتفين

ألم خلف العينين

النوم المضطرب

يصاب بالغضب بسهولة

الرقة في فروة الرأس والجبين

يحدث الألم في وقت لاحق من اليوم



الفرق بين الصداع النصفي وصداع التوتر

على عكس الصداع النصفي حيث يمكن أن يكون الألم شديدًا ، يسبب صداع التوتر عمومًا ألمًا خفيفًا أو متوسطًا في الرأس. في حين أن الصداع النصفي يمكن أن يتصاعد من التعرض للضوء والأصوات في محيط الشخص ، إلا أن صداع التوتر لا يتصاعد من ذلك. كما أنها لا تعرقل الأنشطة اليومية مثل الصداع النصفي ، ولكن الشخص الذي يعاني قد يحتاج إلى قسط من الراحة من العمل الذي يقوم به. يمكن أن يسبب الصداع النصفي ألمًا نابضًا في الرأس ، ولكن أثناء صداع التوتر ، لا يعانون عادةً من ذلك. يمكن أن يحدث الإحساس بالقيء أو الغثيان أيضًا كعرض من أعراض الصداع النصفي ولكن ليس من أعراض صداع التوتر. عندما يبدأ صداع التوتر في الجمع بين أعراض الصداع النصفي مثل القيء أو الحساسية للضوء ، يمكن أن يتحول إلى صداع مختلط.

النتيجة

يتم علاج الصداع بشكل عام من قبل الأشخاص أنفسهم من خلال العلاج الذاتي ولكن لا يزال من المستحسن استشارة الطبيب إذا كانت النوبات متكررة. يمكن للطبيب أن يصف الأدوية المناسبة والجرعة الصحيحة لمنع أي آثار جانبية يمكن أن تحدث بسبب العلاج الذاتي. نظرًا لأن صداع التوتر ناتج بشكل أساسي عن الإجهاد والتعب ، فيمكن أيضًا علاجه من خلال العلاجات والعلاجات المنزلية. قد يقترح المعالج علاجات مثل الارتجاع البيولوجي والعلاج السلوكي المعرفي لمساعدتك على التعامل مع التوتر إذا كان هذا هو سبب صداع التوتر لديك. يمكن للمرء أيضًا استخدام بعض الراحة للتخلص على الأقل من الألم.

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