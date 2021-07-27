طبيب البوابة: لماذا تمتلك الفتيات مهارات تواصل أفضل من الأولاد؟

عندما كنا أطفالًا، تم إعطاؤنا ألعابًا مختلفة بناءً على جنسنا. تم إعطاء الفتيات الدمى مثل باربي بينما تم اعطاء الأولاد السيارات والبنادق البلاستيكية فكيف أثرت هذه الالعاب على تطور شخصيتهم...

كان الاهل يسخرون من الأولاد عندما يلعبون مع الفتيات بالألعاب الخيالية مثل بيت باربي. لكن هل تعلم أن هذه الألعاب يمكن أن تساعدهم على تطوير النضج العاطفي والتعاطف والتواصل ومهارات حل المشكلات؟ يعد الوصول إلى أنواع مختلفة من الألعاب بغض النظر عن جنسهم أمرًا رائعًا للأطفال ويحميهم من عالم يميز بين الجنسين. فيما يلي بعض الفوائد للعب بالدمى :

النضج العاطفي

تبين أن الأطفال الذين نشأوا وهم يلعبون بالدمى هم أشخاص لطفاء ومتفهمون للعالم من حولهم. يميل الأطفال إلى تحويل العالم الذي يعيشون فيه إلى عالم أصغر يمكن التحكم فيه حيث يمكنهم تجربة المشكلات اليومية وتعلم كيفية التعامل مع المواقف على مستواهم الخاص. إنهم يطورون النضج العاطفي عندما يعتنون بالدمى ويتواصلون معها ويتعاملون مع المواقف في أذهانهم.

المهارات الاجتماعية

يلعب الأطفال بالدمى مع أصدقائهم وعائلاتهم. إنها أداة رائعة يمكن أن تساعدهم على تطوير المهارات الاجتماعية وتوعيتهم بكيفية التواصل مع الآخرين. يتعلمون كيفية التفاعل مع الآخرين وكيفية التعامل مع الأشياء في العالم الحقيقي. هذه الدمى تفاعلية بطبيعتها وتشجع المساعدة والمشاركة في ذهن طفلك. سيتعلم طفلك أيضًا كيفية الاعتناء بالآخرين.

اكتشاف هوايات مختلفة

تأتي الدمى المختلفة عادة مع قصص مختلفة. يتعلم طفلك عن الأنشطة والهوايات المختلفة التي تنتظر أن يستكشفها طفلك. لديهم الحرية في استكشاف هذه الهوايات على نطاق أصغر وتحديد ما يعجبهم وما يكرهون. إنه لأمر جيد لتطورهم الشامل استكشاف مجالات ومجالات مختلفة. لا يتعين عليهم التمسك بهواية واحدة بدلاً من استكشاف عدد كبير من الأنشطة الموجودة هناك.

يوسع الخيال ومجال الحوار

اللعب بالدمى والألعاب التخيلية يحفز خيالهم. لا بد أنك سمعت طفلك يقول إن دميته مريضة ولن تُشفى إلا عندما ينقذها من الاشرار. كيف تعتقد أنهم يستطيعون ابتكار هذه القصة بدمية فقط؟ تتفاعل الدمى مع أذهانهم وتشجعهم على التفكير في المواقف المختلفة وتوسيع خيالهم.

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