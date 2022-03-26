طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل محاولة إنجاب طفل هي فترة اختبار لكل زوجين. يحالف الحظ بعض الناس في غضون بضعة أشهر ، بينما يتعين على البعض الآخر الانتظار لسنوات لسماع الأخبار السعيدة. سواء كنت تحاولين لأشهر أو سنوات ، فإن فترة الانتظار صعبة على الجميع ولكن يمكن للمرء أن يزيد من فرص الحمل بشكل أسرع عن طريق إجراء بعض التعديلات في روتينه.

طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل

الخصوبة

هذا صحيح. تتأثر الخصوبة بعدة عوامل مثل نمط حياتنا وعاداتنا الغذائية وأنشطة أخرى. من خلال إجراء بعض التغييرات الإيجابية في روتينك ، يمكنك بسهولة زيادة فرصك في الحمل.

إليك 5 أشياء تجعل من الصعب عليكِ الحمل وكيفية التعامل معها.

طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل

1.الإجهاد

يمكن أن يفسح التوتر الحاد المجال للعديد من المشكلات الصحية ويمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبتك. قد يكون له تأثير شديد على صحتك الجسدية والعقلية ، مما قد يقلل في النهاية من فرصتك في الحمل. لحمل صحي ، يجب أن يكون جسمك وعقلك متزامنين. حتى لو حملت عند التعامل مع الإجهاد الحاد، فقد يؤثر ذلك على صحة طفلك وصحتك.

طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل

2.النعاس

الحصول على نوم هادئ ليلاً ليس ضروريًا فقط لتجديد طاقتك، ولكن أيضًا للبقاء هادئًا وخالي من التوتر. قد يفسح نمط النوم غير المنتظم المجال للعديد من المشكلات الصحية ويمكن أن يقلل أيضًا من مستوى الخصوبة. يؤدي الأرق أيضًا إلى انخفاض مستوى المناعة لديك ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. بالنسبة للرجال ، يمكن أن يؤدي الأرق إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية وبالنسبة للنساء ، قد يتسبب في فقدان الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل

3.الوزن الزائد

حتى بالنسبة للنساء البدينات والسمنة ، قد يكون الحمل أصعب قليلاً من غيره. ذلك لأن الدهون الزائدة في الجسم قد تؤدي إلى مشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو التبويض غير السليم. في كلتا الحالتين ، قد تنخفض الخصوبة ، مما يؤدي إلى صعوبة في الحمل. حتى وزن الجسم المنخفض يمكن أن يكون مشكلة لمن يحاولن الحمل. يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة في استعادة لياقتك.

طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل

4.عدم انتظام الدورة الشهرية

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية مثل الظروف الهرمونية أو الوزن الزائد أو الإجهاد. قد يؤدي عدم وجود دورة حيض ثابتة إلى صعوبة حساب فترة الإباضة. لذلك ، حتى لو حاولت طوال الشهر وفاتت نافذة الإباضة ، فإن فرصك في الحمل ضئيلة للغاية.

طبيب البوابة: 5 أسباب لصعوبة الحمل

5.مخاوف صحية أساسية

إذا كنت تحاولين الحمل لفترة طويلة ولم تنجحي في محاولتك ، فاستشيري الطبيب. في الواقع ، استشارة الأطباء هي أول شيء يجب عليك فعله عند التخطيط لإنجاب طفل. يمكن للطبيب مساعدتك في فهم المشكلة التي تعيق خطتك. يمكنهم أيضًا المساعدة في علاج المشكلات الصحية التي قد تجعل من الصعب عليكِ الحمل.

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