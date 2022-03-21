طبيب البوابة: مخاطر الضغط على الأطفال أكاديمياً يلعب التعليم دورًا مهمًا في حياة الشخص. لكل طفل الحق في ذلك ولا يستطيع أحد حرمانه منه. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمعرفة ، يجب ألا يقتصر الأمر على الحصول على درجات جيدة أو أن الحصول على المرتبة الأولى أو الدرجات الكاملة.

بينما يريد الآباء الأفضل لأطفالهم ، ويأملون أن ينجح أطفالهم في جميع مناحي الحياة ، يجب أن يعلموا أيضًا أن الضغط على الأطفال للتفوق الأكاديمي قد يكون له تأثير سلبي عليهم.

طبيب البوابة: مخاطر الضغط على الأطفال أكاديمياً

الضغط لا يؤدي إلى النجاح بل التوتر

هناك خط رفيع بين مساعدة طفلك على اكتساب الثقة ليصبح منجزًا والضغط عليه لتحقيق توقعاتك العالية. إذا كنت تعتقد أن طلب التميز من طفلك سيجعله فعالاً ويعمل بجد ، فأنت على الأرجح على المسار الخطأ.

يعتقد الخبراء أن ضغط الوالدين يمكن أن يجعل الأطفال في كثير من الأحيان عرضة للتوتر والقلق. وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أريزونا في نوفمبر 2016 ، فإن الضغط على الأطفال للحصول على درجات جيدة أو القيام بنشاطات جيدة للغاية قد يؤثر على صحتهم العقلية والجسدية ، بينما يضعف قيمهم مثل اللطف والتعاطف. إذا بدأ الآباء في تقييم الدرجات والإنجازات على حساب احتياجات أطفالهم ورغباتهم ، فقد يرسل ذلك رسالة خاطئة.

طبيب البوابة: مخاطر الضغط على الأطفال أكاديمياً

ضرورة التركيز على اللطف والتعاطف

شملت الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية أريزونا 506 من طلاب الصف السادس ، طُلب منهم تحديد الأشياء الثلاثة الأولى التي اعتقدوا أن والديهم يريدونها منهم. تم منح الأطفال 6 خيارات ، قال غالبية الأطفال منها إن النجاح الشخصي ، مثل الحصول على درجات جيدة والحصول على حياة مهنية ناجحة في وقت لاحق في الحياة. ارتبطت القيم الثلاث الأخرى باللطف واللياقة.

قام الباحثون بعد ذلك بفصل الأطفال وفقًا لإجاباتهم وقارنوا أداء كل مجموعة في المدرسة اعتمادًا على تقاريرهم الأكاديمية.

وجد الباحثون أن الأطفال الذين قالوا إن والديهم أرادوا منهم التفوق الأكاديمي تعاملوا مع الآثار السلبية لنفس الشيء وأظهروا علامات الاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات ومشاكل السلوك وانخفاض الدرجات ، مما يرسل رسالة واضحة عن كيفية ضغط الوالدين يمكن أن تؤثر على صحة الطفل العقلية.

طبيب البوابة: مخاطر الضغط على الأطفال أكاديمياً

التوقعات العالية قد تؤدي إلى زيادة المنافسة (غير المنتجة)

على الرغم من أنه من المهم تحديد التوقعات ، ووضع خطة وتوجيه الأطفال لتطوير أهداف وتطلعات في الحياة ، فقد كشف بحث أجري عام 2015 نشرته الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) أن وضع توقعات عالية جدًا يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. في حين أن تطلعات الوالدين يمكن أن تشجع الأطفال على الانغماس في المنافسة الصحية ، فإن المبالغة في الأمور قد تؤثر على أدائهم بشكل سلبي.

طبيب البوابة: مخاطر الضغط على الأطفال أكاديمياً

كيف تساعد طفلك ؟

بدلاً من الضغط على الطفل لتحقيق التميز ، ماذا لو تركناهم يقررون بأنفسهم ، كن متواجدًا لإرشادهم عندما يحتاجون إلينا. بعد قولي هذا ، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتشجيعهم بشكل إيجابي.

العمل الجاد مهم ، لكن لا تجعله الشيء الوحيد الذي يهم .

دع الأطفال يخطئون. بدلًا من انتقادهم بسبب ذلك ، أرشدهم ليصبحوا أفضل .

الفوز ليس كل شيء. دع طفلك يعرف ذلك .

أن تكون متعاطفًا ولطيفًا هو أهم شيء .

دع الأطفال يعرفون أن الحصول على درجات جيدة لا يعني أنهم أشخاص أفضل السلوك الجيد والاخلاقيات أهم .

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