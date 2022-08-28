طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب يجب الاعتناء بأعضاء الجسم الرئيسية مثل الكلى بانتظام. هناك العديد من العلامات التحذيرية للكلى غير الصحية والتي لا ينبغي تجاهلها بغض النظر عما إذا كانت دقيقة أو خطيرة.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

الكلى

الكلى هي أعضاء توأم في الجسم تعمل على تنقية الدم وإزالة الفضلات والسموم من الجسم. هذه الأعضاء على شكل حبة الفول هي بحجم قبضة اليد وتقع أسفل القفص الصدري مباشرة في كل جانب من جوانب العمود الفقري.

يمر الدم الكامل لجسم الإنسان عبر الكلى حوالي 40 مرة في اليوم. مع وجود العديد من الوظائف البيولوجية المهمة داخل الكلى ، من الضروري اكتشاف أي علامات لخلل وظيفي ، بحيث يتم فحص المرض أو العدوى في مرحلة مبكرة:

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

أنت متعب أكثر من المعتاد

إذا كنت تشعر بالتعب أكثر من المعتاد في الأيام الأخيرة ، فقد يكون ذلك بسبب تراكم السموم في جسمك بسبب عمل الكلى بشكل غير صحيح. تؤثر السموم على الوظائف البيولوجية الأخرى لجسمك ووجود الشوائب في الدم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الأخرى.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

لا تحصل على قسط كافٍ من النوم

في حين أن هناك عدة أسباب وراء ذلك ، يمكن أن يكون مرض الكلى سببًا رئيسيًا أيضًا. يرتبط توقف التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة على الحصول على قسط جيد من النوم ارتباطًا وثيقًا بأمراض الكلى.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

جلد جاف ، متقشر ومثير للحكة

إذا استمرت هذه الحالة لفترة أطول دون أي تفسير آخر ، فقم بزيارة طبيبك واختبار كليتيك. أثناء إزالة السموم من الدم ، تعمل الكلى على تعزيز صحة الجلد أيضًا. يؤدي تراكم السموم إلى اضطراب كمية المعادن والمواد المغذية الأخرى في الجسم مما يؤدي لاحقًا إلى إلحاق الضرر بالجلد والعظام.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

تورم القدمين

لن تتمكن الكلى غير الصحية من إزالة السموم من الجسم تمامًا ، مما يؤدي إلى تراكم هذه السموم في الجسم وإظهار وجودها.

وبالمثل ، عندما لا يتم إزالة الكمية الزائدة من الصوديوم من الجسم ، فإنها تتراكم في القدمين والكاحلين والساقين مما يجعلها منتفخة.

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى لتورم القدمين ، لكن يُنصح بالاتصال بالطبيب في حالة استمرار التورم لفترة أطول.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

انتفاخ حول العينين

إذا لاحظت تورمًا حول عينيك يعطي انطباعًا بالانتفاخ ، فقم بفحص كليتيك. بينما يتسبب ترسب الصوديوم في تورم الساقين ، عندما تتم إزالة البروتينات في البول بسبب خلل في الكلى ، تنتفخ العينان.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

وجع عضلي

قد يكون الألم الذي لا يطاق في العضلات ناتجًا أيضًا عن ارتفاع مستويات السموم الناتجة عن النفايات ومستويات غير ضرورية من المعادن في الجسم عندما لا تتمكن الكلى من معالجتها تمامًا.

لا ينبغي التعامل مع آلام العضلات باستخفاف ويجب على المرء أن يسعى على الفور إلى التدخل الطبي لنفسه لأنه يمكن أن يكون من أعراض العديد من الأمراض الأساسية.

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح

عندما تكون هناك مشكلة في الكلى ، لا يستطيع المريض التنفس بشكل صحيح والذي قد يكون بسبب نقص هرمون يسمى إرثروبويتين.

يقول الخبراء ، "تشير الهرمونات إلى جسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء. وبدون ذلك ، يمكن أن تصاب بفقر الدم وتشعر بضيق في التنفس. سبب آخر هو تراكم السوائل. قد تواجه صعوبة في التقاط التنفس. في الحالات الخطيرة ، قد يجعلك الاستلقاء تشعر وكأنك تغرق".

طبيب البوابة: رسائل من الكلى بضرورة زيارة الطبيب

تغيير معدل التبول

كثير من الناس يخمنون مرض الكلى على أساس التغيير في وتيرة التبول. إذا زاد أو انخفض التبول عن المعدل المعتاد في الأيام القليلة الماضية ، فلا تتأخر واستشر الطبيب. قد تخلصك زيارة الطبيب في الوقت المناسب من زيارة أكبر في المستقبل.

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