طبيب البوابة: 4 وصفات لعلاج الانتفاخ في الصباح يعتبر الانتفاخ مشكلة خطيرة ، خاصةً عندما يكون لديك يوم كامل من الأعمال خارج المنزل. لا يسبب الانتفاخ لك الكثير من الانزعاج، بل يمكن أن يسبب إعاقة لأنشطتك. لذلك ، يفضل أن تبدأ يومك بتناول وجبات صحية.

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون دائمًا من مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل عسر الهضم أو الغازات أو الانتفاخ ، فإليك وصفات الإفطار التي يمكن أن تساعدك على التعامل معها.

طبيب البوابة: 4 وصفات لعلاج الانتفاخ في الصباح

عصيدة الموز

يمكن أن يكون وعاء من عصيدة الموز الدافئة مفيدًا ورائعًا لأمعائك! كل ما تحتاجه هو دقيق الشوفان والحليب والموز والقرفة والعسل. لتحضير الطبق، ضعي الشوفان والحليب والقرفة في قدر. يُغلى المزيج على نار متوسطة ويُخفّف المزيج على نار هادئة. قلبي كثيرًا لبضع دقائق أو حتى تتكاثف العصيدة. نضيف الموز المهروس والعسل ونقلب مرة أخرى. قدميها في وعاء واستمتعي بها.

طبيب البوابة: 4 وصفات لعلاج الانتفاخ في الصباح

بيض مخفوق بالكركم

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات ، مما يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الانتفاخ. لتحضير الإفطار ، يمكنك تناول البيض المخفوق بالكركم لتخفيف أي شكل من أشكال مشاكل المعدة.

سوف تحتاج إلى البيض الزيت النباتي الصحي ومسحوق الكركم والسبانخ. اخفقي البيض والكركم معًا. سخني مقلاة وضعي بها زيت الطهي. نضيف السبانخ ونقلب مع الزيت. ثم يضاف خليط الكركم والبيض المخفوق ويطهى حتى تحصل على القوام الصحيح.

طبيب البوابة: 4 وصفات لعلاج الانتفاخ في الصباح

سلطة البابايا

البابايا لها العديد من الفوائد الصحية. فهي تحتوي على إنزيم هضمي طبيعي يسمى غراء ، والذي يخفف الأعراض مثل الانتفاخ والإمساك والغازات. ومع ذلك ، فإن سلطة البابايا هي خيار إفطار صحي. كل ما تحتاجه هو حبة بابايا خضراء متوسطة ، جزر ، خيار أوراق نعناع. للصلصة ، تحتاج إلى خل الأرز وصلصة الصويا وشراب القيقب والملح وفصوص الثوم والبصل والفلفل الحار. تحضر الصلصة أولاً بخلط جميع المكونات. ثم تقشر القشرة الخارجية للبابايا وتقطع الفاكهة بعناية إلى طبقات رقيقة. افعل الشيء نفسه مع مكونات السلطة الأخرى مثل الجزر والخيار. في وعاء كبير ، اخلطيهم جميعًا معًا وقلبيهم. اسكبي الصلصة وقلبي مرة أخرى. تقدم فوراً!

طبيب البوابة: 4 وصفات لعلاج الانتفاخ في الصباح

منقوع الكمون

يمكن لشرب ماء الكمون أن يخفف من الانتفاخ إلى حد كبير. سخني كوبًا من الماء وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون وانقعيها طوال الليل. في صباح اليوم التالي ، أضيفي العسل والليمون إلى الماء ا المنقوع واشربيه لتجربة منعشة. يقال إن هذا المشروب الخاص يساعد في إنقاص الوزن أيضًا!

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